07 декабря 2022

Пермяки раскупают билеты на оперное шоу за 25 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, налич петр
Петр Налич будет специальным гостем вечера Фото:

В Перми раскупили большинство билетов на шоу Opera Night Moscow стоимостью 25 тысяч рублей. Данные в сервисе покупки билетов на сайте частной филармонии «Триумф» показывают, что осталось всего 17 мест в первых рядах. Еще 16 билетов доступны по цене в 15 тысяч рублей — это самые дешевые места.

Как рассказывало URA.RU, на концерте в Перми выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России: Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Ранее шоу не покидало пределов Москвы.

Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Организаторы обещают камерное пространство, предновогоднюю атмосферу и уникальность музыкального формата.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми раскупили большинство билетов на шоу Opera Night Moscow стоимостью 25 тысяч рублей. Данные в сервисе покупки билетов на сайте частной филармонии «Триумф» показывают, что осталось всего 17 мест в первых рядах. Еще 16 билетов доступны по цене в 15 тысяч рублей — это самые дешевые места. Как рассказывало URA.RU, на концерте в Перми выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России: Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Ранее шоу не покидало пределов Москвы. Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Организаторы обещают камерное пространство, предновогоднюю атмосферу и уникальность музыкального формата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...