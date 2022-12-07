Пермяки раскупают билеты на оперное шоу за 25 тысяч рублей

В Перми раскупили большинство билетов на шоу Opera Night Moscow стоимостью 25 тысяч рублей. Данные в сервисе покупки билетов на сайте частной филармонии «Триумф» показывают, что осталось всего 17 мест в первых рядах. Еще 16 билетов доступны по цене в 15 тысяч рублей — это самые дешевые места.
Как рассказывало URA.RU, на концерте в Перми выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России: Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Ранее шоу не покидало пределов Москвы.
Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Организаторы обещают камерное пространство, предновогоднюю атмосферу и уникальность музыкального формата.
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