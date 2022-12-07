В Ленинском районе Челябинска не разрешили строить микрорайон на месте профилактория. На публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 8 декабря, проект отклонили, передает корреспондент URA.RU.
«Рекомендуем изменить запрашиваемый вид разрешенного использования с зоны под жилую застройку (Б2.2) на зону под общественно-деловую многофункциональную застройку (Б3). Вопрос выносится на комиссию», — сообщили на публичных слушаниях.
Профилакторий площадью 9 тысяч 119 квадратных метров, имеющий кадастровую стоимость 5 млн 611 тысяч рублей, расположен в Ленинском районе Челябинска недалеко от клинической наркологической больницы и храма «Неупиваемая чаша». Инициатор проекта и собственник здания — ООО «Электромашина». В пояснительной записке указано: жилые многоквартирные дома на месте профилактория хотят построить по причине того, что объект является непрофильным активом, находится в запущенном состоянии и не используется эффективно.
В Ленинском районе Челябинска не разрешили строить микрорайон на месте профилактория. На публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 8 декабря, проект отклонили, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендуем изменить запрашиваемый вид разрешенного использования с зоны под жилую застройку (Б2.2) на зону под общественно-деловую многофункциональную застройку (Б3). Вопрос выносится на комиссию», — сообщили на публичных слушаниях. Профилакторий площадью 9 тысяч 119 квадратных метров, имеющий кадастровую стоимость 5 млн 611 тысяч рублей, расположен в Ленинском районе Челябинска недалеко от клинической наркологической больницы и храма «Неупиваемая чаша». Инициатор проекта и собственник здания — ООО «Электромашина». В пояснительной записке указано: жилые многоквартирные дома на месте профилактория хотят построить по причине того, что объект является непрофильным активом, находится в запущенном состоянии и не используется эффективно. Ранее челябинскому бизнесмену разрешили строить элитный жилой комплекс на месте профилактория. Здание находится в лесной зоне у границ лесного бора.