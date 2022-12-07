07 декабря 2022

Челябинцы не одобрили строительство микрорайона на месте профилактория. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жанры. Москва, кран, знак стоп, стоп, строительство, башенный кран, стройка, строительная площадка
Инициатор проекта и собственник здания — ООО «Электромашина» Фото:

В Ленинском районе Челябинска не разрешили строить микрорайон на месте профилактория. На публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 8 декабря, проект отклонили, передает корреспондент URA.RU.

«Рекомендуем изменить запрашиваемый вид разрешенного использования с зоны под жилую застройку (Б2.2) на зону под общественно-деловую многофункциональную застройку (Б3). Вопрос выносится на комиссию», — сообщили на публичных слушаниях.

Профилакторий площадью 9 тысяч 119 квадратных метров, имеющий кадастровую стоимость 5 млн 611 тысяч рублей, расположен в Ленинском районе Челябинска недалеко от клинической наркологической больницы и храма «Неупиваемая чаша». Инициатор проекта и собственник здания — ООО «Электромашина». В пояснительной записке указано: жилые многоквартирные дома на месте профилактория хотят построить по причине того, что объект является непрофильным активом, находится в запущенном состоянии и не используется эффективно.

Ранее челябинскому бизнесмену разрешили строить элитный жилой комплекс на месте профилактория. Здание находится в лесной зоне у границ лесного бора.

Площадь под застройку составляет 9 тысяч 119 квадратных метров
инициатор проекта заявил, что что объект является непрофильным активом, находится в запущенном состоянии и не используется эффективно

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В Ленинском районе Челябинска не разрешили строить микрорайон на месте профилактория. На публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 8 декабря, проект отклонили, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендуем изменить запрашиваемый вид разрешенного использования с зоны под жилую застройку (Б2.2) на зону под общественно-деловую многофункциональную застройку (Б3). Вопрос выносится на комиссию», — сообщили на публичных слушаниях. Профилакторий площадью 9 тысяч 119 квадратных метров, имеющий кадастровую стоимость 5 млн 611 тысяч рублей, расположен в Ленинском районе Челябинска недалеко от клинической наркологической больницы и храма «Неупиваемая чаша». Инициатор проекта и собственник здания — ООО «Электромашина». В пояснительной записке указано: жилые многоквартирные дома на месте профилактория хотят построить по причине того, что объект является непрофильным активом, находится в запущенном состоянии и не используется эффективно. Ранее челябинскому бизнесмену разрешили строить элитный жилой комплекс на месте профилактория. Здание находится в лесной зоне у границ лесного бора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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