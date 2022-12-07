07 декабря 2022

В селе ЯНАО власти выделили участок земли под новое здание «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Дата открытия почтового отделения пока неизвестна Фото:

Для отделения «Почты России» в Красноселькупском районе (ЯНАО) властями был выделен участок земли в центре города. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

«У „Почты России“ было заключено соглашение с округом, к нам они обратились за земельным участком. Мы им предоставили участок на перекрестке улиц Советской и Полярной. Мы со своей стороны подготовились, дальше уже дело за самой организацией», — прокомментировал Фишер.

Он отметил, что участок расположен в центре города, туда будет удобно добираться всем жителям. Однако, дата переезда почты в новое здание пока неизвестна.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы. Они подсвечивают дорогу на четырех перекрестках.

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Для отделения «Почты России» в Красноселькупском районе (ЯНАО) властями был выделен участок земли в центре города. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Красноселькупского района Юрий Фишер. «У „Почты России“ было заключено соглашение с округом, к нам они обратились за земельным участком. Мы им предоставили участок на перекрестке улиц Советской и Полярной. Мы со своей стороны подготовились, дальше уже дело за самой организацией», — прокомментировал Фишер. Он отметил, что участок расположен в центре города, туда будет удобно добираться всем жителям. Однако, дата переезда почты в новое здание пока неизвестна. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы. Они подсвечивают дорогу на четырех перекрестках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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