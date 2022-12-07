В селе ЯНАО власти выделили участок земли под новое здание «Почты России»

Для отделения «Почты России» в Красноселькупском районе (ЯНАО) властями был выделен участок земли в центре города. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Красноселькупского района Юрий Фишер.
«У „Почты России“ было заключено соглашение с округом, к нам они обратились за земельным участком. Мы им предоставили участок на перекрестке улиц Советской и Полярной. Мы со своей стороны подготовились, дальше уже дело за самой организацией», — прокомментировал Фишер.
Он отметил, что участок расположен в центре города, туда будет удобно добираться всем жителям. Однако, дата переезда почты в новое здание пока неизвестна.
Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы. Они подсвечивают дорогу на четырех перекрестках.
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