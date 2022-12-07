В селе ЯНАО власти выделили участок земли под новое здание «Почты России»

08 декабря 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Дата открытия почтового отделения пока неизвестна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для отделения «Почты России» в Красноселькупском районе (ЯНАО) властями был выделен участок земли в центре города. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Красноселькупского района Юрий Фишер. «У „Почты России“ было заключено соглашение с округом, к нам они обратились за земельным участком. Мы им предоставили участок на перекрестке улиц Советской и Полярной. Мы со своей стороны подготовились, дальше уже дело за самой организацией», — прокомментировал Фишер. Он отметил, что участок расположен в центре города, туда будет удобно добираться всем жителям. Однако, дата переезда почты в новое здание пока неизвестна. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы. Они подсвечивают дорогу на четырех перекрестках.

Для отделения «Почты России» в Красноселькупском районе (ЯНАО) властями был выделен участок земли в центре города. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Красноселькупского района Юрий Фишер. «У „Почты России“ было заключено соглашение с округом, к нам они обратились за земельным участком. Мы им предоставили участок на перекрестке улиц Советской и Полярной. Мы со своей стороны подготовились, дальше уже дело за самой организацией», — прокомментировал Фишер. Он отметил, что участок расположен в центре города, туда будет удобно добираться всем жителям. Однако, дата переезда почты в новое здание пока неизвестна. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы. Они подсвечивают дорогу на четырех перекрестках.