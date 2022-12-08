Стали известны обстоятельства изнасилования тюменской школьницы в тату-салоне

16-летняя тюменская школьница была изнасилована в тату-салоне 4 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменская школьница, которая была изнасилована в тату-салоне 4 декабря, пришла туда для того, чтобы сделать татуировку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Решением Центрального суда Тюмени обвиняемый в совершении преступления отправлен под арест до 6 февраля 2023 года.

«Как стало известно из представленных суду материалов, 4 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей. Она пришла к нему на сеанс нанесения татуировки», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

В совершении преступления обвиняется мужчина 1990 года рождения. Вину он не признает. Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ — изнасилование несовершеннолетней.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском тату-салоне была изнасилована школьница. По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина.