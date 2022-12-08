08 декабря 2022

Пермь сковали 9-балльные пробки

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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
Город стоит, сообщили в «Яндекс.Пробки» Фото:

Вечером 9 декабря движение на дорогах Перми сильно затруднено. Пробки, по данным на 18:20, оцениваются в 9 баллов.

«Дорожная ситуация сейчас: пробки 9 баллов. Город стоит», — указывает сервис «Яндекс.Пробки».

В городе начался обещанный ранее снегопад. По прогнозам синоптиков, он может продлиться три дня и стать самым обильным за несколько лет.

Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что отменил выходные для глав районов и своего заместителя. Чиновникам предстоит контролировать работы по уборке снега.

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Вечером 9 декабря движение на дорогах Перми сильно затруднено. Пробки, по данным на 18:20, оцениваются в 9 баллов. «Дорожная ситуация сейчас: пробки 9 баллов. Город стоит», — указывает сервис «Яндекс.Пробки». В городе начался обещанный ранее снегопад. По прогнозам синоптиков, он может продлиться три дня и стать самым обильным за несколько лет. Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что отменил выходные для глав районов и своего заместителя. Чиновникам предстоит контролировать работы по уборке снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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