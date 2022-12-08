Пермь сковали 9-балльные пробки

Город стоит, сообщили в «Яндекс.Пробки» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вечером 9 декабря движение на дорогах Перми сильно затруднено. Пробки, по данным на 18:20, оцениваются в 9 баллов.

«Дорожная ситуация сейчас: пробки 9 баллов. Город стоит», — указывает сервис «Яндекс.Пробки».

В городе начался обещанный ранее снегопад. По прогнозам синоптиков, он может продлиться три дня и стать самым обильным за несколько лет.

Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что отменил выходные для глав районов и своего заместителя. Чиновникам предстоит контролировать работы по уборке снега.