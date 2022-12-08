Силовики выпустили срочное предупреждение для свердловчан

ГИБДД Свердловской области предупредила горожан о приближающемся снегопаде

По данным синоптиков, в Екатеринбурге пройдут сильные снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области водителям посоветовали не выезжать из дома из-за сильных снегопадов, которые ожидаются вечером 9 декабря и 10 декабря. Соответствующее предупреждение распространило ГИБДД по Свердловской области в социальных сетях.

«По сообщению синоптиков в Свердловской области в вечернее и ночное время будут наблюдаться осадки в виде снега. Автоинспекторы рекомендуют отложить поездки на более благоприятный период», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

Силовики подчеркнули, что те водители, кому нужно выехать их дома, несмотря на предупреждение, должны проверить стеклоочистители, фары и шины. Во время снегопада в ГИБДД посоветовали не превышать скорость и по возможности держаться на расстоянии от других машин.

Синоптики распространяли информацию о непогоде днем 9 декабря. В городе ожидают снегопад, но температура воздуха повысится до -4 градусов.