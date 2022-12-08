08 декабря 2022

Силовики выпустили срочное предупреждение для свердловчан

ГИБДД Свердловской области предупредила горожан о приближающемся снегопаде
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, машины в снегу, снегопад, буран, метель, климат, погода
По данным синоптиков, в Екатеринбурге пройдут сильные снегопады Фото:

В Свердловской области водителям посоветовали не выезжать из дома из-за сильных снегопадов, которые ожидаются вечером 9 декабря и 10 декабря. Соответствующее предупреждение распространило ГИБДД по Свердловской области в социальных сетях.

«По сообщению синоптиков в Свердловской области в вечернее и ночное время будут наблюдаться осадки в виде снега. Автоинспекторы рекомендуют отложить поездки на более благоприятный период», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

Силовики подчеркнули, что те водители, кому нужно выехать их дома, несмотря на предупреждение, должны проверить стеклоочистители, фары и шины. Во время снегопада в ГИБДД посоветовали не превышать скорость и по возможности держаться на расстоянии от других машин.

Синоптики распространяли информацию о непогоде днем 9 декабря. В городе ожидают снегопад, но температура воздуха повысится до -4 градусов.

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В Свердловской области водителям посоветовали не выезжать из дома из-за сильных снегопадов, которые ожидаются вечером 9 декабря и 10 декабря. Соответствующее предупреждение распространило ГИБДД по Свердловской области в социальных сетях. «По сообщению синоптиков в Свердловской области в вечернее и ночное время будут наблюдаться осадки в виде снега. Автоинспекторы рекомендуют отложить поездки на более благоприятный период», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области. Силовики подчеркнули, что те водители, кому нужно выехать их дома, несмотря на предупреждение, должны проверить стеклоочистители, фары и шины. Во время снегопада в ГИБДД посоветовали не превышать скорость и по возможности держаться на расстоянии от других машин. Синоптики распространяли информацию о непогоде днем 9 декабря. В городе ожидают снегопад, но температура воздуха повысится до -4 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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