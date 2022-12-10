Депутат Госдумы раскритиковал премию в виде бутылки водки для ведущих IT-специалистов

10 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Госдуме напомнили о негативных последствиях водки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев раскритиковал премию лауреатам «Время инноваций», которым подарили водку. По его словам, водка уничтожает трудовую часть общества. «Это совсем не инновационный подход. У нас есть такое понятие, как трудовая часть общества, и 70% смертей в этой части — вина алкоголя. Водка — сильнейший уничтожитель среди трудовой части, особенно среди мужчин, плюс травматизм на работе», — сказал Хамзаев в интервью «Ридусу». Он отметил, что лучше было выбрать что-то более креативное и ценное. Лауреатами премии «Время инноваций» стали специалисты банковской и инвестиционной сфер, а также IT. В конкурсе приняли участие ВШЭ, «Сколково» и «Нетология», а генеральным спонсором стал «Сбербанк». Итоги подвели 7—8 декабря.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев раскритиковал премию лауреатам «Время инноваций», которым подарили водку. По его словам, водка уничтожает трудовую часть общества. «Это совсем не инновационный подход. У нас есть такое понятие, как трудовая часть общества, и 70% смертей в этой части — вина алкоголя. Водка — сильнейший уничтожитель среди трудовой части, особенно среди мужчин, плюс травматизм на работе», — сказал Хамзаев в интервью «Ридусу». Он отметил, что лучше было выбрать что-то более креативное и ценное. Лауреатами премии «Время инноваций» стали специалисты банковской и инвестиционной сфер, а также IT. В конкурсе приняли участие ВШЭ, «Сколково» и «Нетология», а генеральным спонсором стал «Сбербанк». Итоги подвели 7—8 декабря.