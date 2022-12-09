09 декабря 2022

В Свердловской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Видео

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В результате ДТП пострадала водитель одного из автомобилей Фото:

На 72-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск днем 10 декабря столкнулись автомобили Kia Ceed и Volkswagen Touareg, пострадал один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Управлявшая автомашиной Kia Ceed женщина 1975 года рождения двигалась в сторону Екатеринбурга. Завершая обгон и возвращаясь на свою полосу движения, машина ушла в неуправляемый занос и столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, двигавшемся по встречному направлению. Им управлял мужчина 1981 года рождения», — рассказали в свердловском управлении ГИБДД.

В результате ДТП Volkswagen Touareg вылетел в кювет и перевернулся, а Kia Ceed получил значительные повреждения. Водитель Kia Ceed получила травмы и была доставлена в центральную больницу Режа.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на трассе Ольховка—Двуреченск в Свердловской области. В результате столкновения пострадали три человека.

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На 72-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск днем 10 декабря столкнулись автомобили Kia Ceed и Volkswagen Touareg, пострадал один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Управлявшая автомашиной Kia Ceed женщина 1975 года рождения двигалась в сторону Екатеринбурга. Завершая обгон и возвращаясь на свою полосу движения, машина ушла в неуправляемый занос и столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, двигавшемся по встречному направлению. Им управлял мужчина 1981 года рождения», — рассказали в свердловском управлении ГИБДД. В результате ДТП Volkswagen Touareg вылетел в кювет и перевернулся, а Kia Ceed получил значительные повреждения. Водитель Kia Ceed получила травмы и была доставлена в центральную больницу Режа. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на трассе Ольховка—Двуреченск в Свердловской области. В результате столкновения пострадали три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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