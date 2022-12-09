Челябинец вылетел на встречку из-за заноса на свердловской трассе. Фото

09 декабря 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

В результате аварии пострадали три человека Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Челябинец на Lada Largus не справился с управлением, попал в занос и врезался в Land Rover на 19 километре свердловской трассы Ольховка-Двуреченск. В результате аварии пострадали три человека, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Житель Челябинской области на Lada Largus допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу и столкновение с Land Rover. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Land Rover получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Екатеринбург», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 9 декабря примерно в 14 часов. В момент аварии оба водителя и пассажир были пристегнуты ремнем безопасности. «Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах в зимнее время года, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию», — дополнили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что силовики выпустили срочное предупреждение для свердловчан. Водителям посоветовали не выезжать из дома из-за сильных снегопадов, которые ожидаются вечером 9 декабря и 10 декабря. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Челябинец на Lada Largus не справился с управлением, попал в занос и врезался в Land Rover на 19 километре свердловской трассы Ольховка-Двуреченск. В результате аварии пострадали три человека, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Житель Челябинской области на Lada Largus допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу и столкновение с Land Rover. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Land Rover получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Екатеринбург», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 9 декабря примерно в 14 часов. В момент аварии оба водителя и пассажир были пристегнуты ремнем безопасности. «Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах в зимнее время года, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию», — дополнили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что силовики выпустили срочное предупреждение для свердловчан. Водителям посоветовали не выезжать из дома из-за сильных снегопадов, которые ожидаются вечером 9 декабря и 10 декабря.