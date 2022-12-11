11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Челябинске под окнами девятиэтажного дома нашли мертвого пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помощь
Прибывшие на место ЧП полицейские и медики могли лишь констатировать смерть Фото:

Тело 71-летнего пенсионера обнаружили под окнами девятиэтажного дома на северо-западе Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дедушку нашли прохожие около полудня 11 декабря под окнами дома на улице 250-летия Челябинска. Как выяснилось, он жил в том же доме, в квартире на последнем этаже», — рассказал инсайдер.

URA.RU попыталось взять комментарий по инциденту в следственном управлении СКР по региону. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.

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Тело 71-летнего пенсионера обнаружили под окнами девятиэтажного дома на северо-западе Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Дедушку нашли прохожие около полудня 11 декабря под окнами дома на улице 250-летия Челябинска. Как выяснилось, он жил в том же доме, в квартире на последнем этаже», — рассказал инсайдер. URA.RU попыталось взять комментарий по инциденту в следственном управлении СКР по региону. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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