В Челябинске под окнами девятиэтажного дома нашли мертвого пенсионера

Прибывшие на место ЧП полицейские и медики могли лишь констатировать смерть
Тело 71-летнего пенсионера обнаружили под окнами девятиэтажного дома на северо-западе Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Дедушку нашли прохожие около полудня 11 декабря под окнами дома на улице 250-летия Челябинска. Как выяснилось, он жил в том же доме, в квартире на последнем этаже», — рассказал инсайдер.
URA.RU попыталось взять комментарий по инциденту в следственном управлении СКР по региону. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.
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