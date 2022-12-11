В Челябинске под окнами девятиэтажного дома нашли мертвого пенсионера

12 декабря 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Прибывшие на место ЧП полицейские и медики могли лишь констатировать смерть Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тело 71-летнего пенсионера обнаружили под окнами девятиэтажного дома на северо-западе Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Дедушку нашли прохожие около полудня 11 декабря под окнами дома на улице 250-летия Челябинска. Как выяснилось, он жил в том же доме, в квартире на последнем этаже», — рассказал инсайдер. URA.RU попыталось взять комментарий по инциденту в следственном управлении СКР по региону. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.

Тело 71-летнего пенсионера обнаружили под окнами девятиэтажного дома на северо-западе Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Дедушку нашли прохожие около полудня 11 декабря под окнами дома на улице 250-летия Челябинска. Как выяснилось, он жил в том же доме, в квартире на последнем этаже», — рассказал инсайдер. URA.RU попыталось взять комментарий по инциденту в следственном управлении СКР по региону. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.