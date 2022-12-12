В ХМАО после 30-градусных морозов придет потепление

В ХМАО к концу недели придет потепление Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО после 36 градусных морозов придет потепление до -12 градусов к концу недели. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«14 декабря местами небольшой снег, изморозь. Температура ночью -31,-36 градусов, днем -15,-20 градусов. 15 декабря преимущественно без осадков. Температура ночью -17,-22 градуса, при прояснениях до -27 градусов, днем -12,-17 градусов. 16 декабря ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Температура ночью -15,-20 градусов, местами до -26 градусов, днем -12,-17 градусов», — сказано в прогнозе.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в течение недели средняя температура днем составит 18-15 градусов ниже нуля. В субботу придет потепление до -6 градусов. Погода будет без осадков с ветром до 15 м/с.

В Сургуте дневная температура в среднем составит -15… -17 градусов, а ночью будет опускаться до -33 градусов. К концу недели также ожидаются потепление до -7 градусов и снег. Порывы ветра до 18 м/с.

В Нижневартовске ночью температура будет опускаться до -34 градусов, однако днем температура воздуха в среднем будет составлять 15-17 градусов ниже нуля в течение недели. В субботу синоптики обещают потепление до -8 градусов.