12 декабря 2022

В Тюменскую область придет опасная погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, снегопад
Метель и гололед доставят неудобства жителям Тюмени и области Фото:

Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози, гололеде и метели. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра.

«Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра.

В регионе также ожидается метель. Предостережение метеорологов действует до 14:00 15 декабря. Помимо этого, в Тюмень придет похолодание. В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -20 градусов.

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Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози, гололеде и метели. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра. «Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. В регионе также ожидается метель. Предостережение метеорологов действует до 14:00 15 декабря. Помимо этого, в Тюмень придет похолодание. В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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