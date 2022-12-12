В Тюменскую область придет опасная погода

13 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Метель и гололед доставят неудобства жителям Тюмени и области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози, гололеде и метели. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра. «Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. В регионе также ожидается метель. Предостережение метеорологов действует до 14:00 15 декабря. Помимо этого, в Тюмень придет похолодание. В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -20 градусов.

Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози, гололеде и метели. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра. «Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. В регионе также ожидается метель. Предостережение метеорологов действует до 14:00 15 декабря. Помимо этого, в Тюмень придет похолодание. В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -20 градусов.