В Тюменскую область придет опасная погода

Метель и гололед доставят неудобства жителям Тюмени и области
Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози, гололеде и метели. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра.
«Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра.
В регионе также ожидается метель. Предостережение метеорологов действует до 14:00 15 декабря. Помимо этого, в Тюмень придет похолодание. В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -20 градусов.
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