В Челябинской области пройдут военные учения ШОС

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, мирная миссия2018, парад
Учения пройдут в августе 2023 года Фото:

В Челябинской области в августе 2023 года пройдут военные учения ШОС «Мирная миссия». Делегации стран-участников уже прибыли в Екатеринбург для переговоров. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества „Мирная миссия“ состоятся в августе 2023 года. Они пройдут на полигоне в Челябинской области», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ЦВО.

Во вторник представители военных делегации прибыли в Екатеринбург. Представители Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы привлекаемых сил и средств от каждого государства. Работа участников ШОС завершится 16 декабря.

«Мирная миссия-2018» проходила на полигоне в Чебаркуле в августе 2018 года. В ней приняли участие более трех тысяч военнослужащих.

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В Челябинской области в августе 2023 года пройдут военные учения ШОС «Мирная миссия». Делегации стран-участников уже прибыли в Екатеринбург для переговоров. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества „Мирная миссия“ состоятся в августе 2023 года. Они пройдут на полигоне в Челябинской области», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ЦВО. Во вторник представители военных делегации прибыли в Екатеринбург. Представители Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы привлекаемых сил и средств от каждого государства. Работа участников ШОС завершится 16 декабря. «Мирная миссия-2018» проходила на полигоне в Чебаркуле в августе 2018 года. В ней приняли участие более трех тысяч военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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