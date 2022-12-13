В Челябинской области пройдут военные учения ШОС

Учения пройдут в августе 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в августе 2023 года пройдут военные учения ШОС «Мирная миссия». Делегации стран-участников уже прибыли в Екатеринбург для переговоров. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества „Мирная миссия“ состоятся в августе 2023 года. Они пройдут на полигоне в Челябинской области», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ЦВО.

Во вторник представители военных делегации прибыли в Екатеринбург. Представители Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы привлекаемых сил и средств от каждого государства. Работа участников ШОС завершится 16 декабря.

«Мирная миссия-2018» проходила на полигоне в Чебаркуле в августе 2018 года. В ней приняли участие более трех тысяч военнослужащих.