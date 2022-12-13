Пассажиров вылетающих в Душанбе из Екатеринбурга задержали на 2,5 часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово на 2,5 часа задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающий в Душанбе (Таджикистан). Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.

Планируемое время вылета — 14 декабря 2:45, задержан до 5:10, указано на сайте аэропорта Кольцово. При этом о причинах задержки на данный момент не сообщается.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». НА момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово самолет SU-95 не смог взлететь из-за проблем с двигателем. Речь идет о рейсе Екатеринбург (Кольцово) — Наманган (Узбекистан).