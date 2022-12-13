Ирину Текслер удивили инновации в детской больнице №8 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супругу челябинского губернатора Ирину Текслер прокатили на кабриолете. Об этом сообщил в социальных сетях главврач детской городской больницы №8 Челябинска Антон Рыжий.

«Прокатили первую леди Ирину Текслер на кабриолете. Показали, чем кормим льва-книголюба. Обсудили, чем мы можем быть полезны на благо родного края», — написал Рыжий на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главврача детской больницы, он также угощал Ирину Текслер свежим кофе и рассказывал интересные истории из медицинской практики. А более серьезные темы касались дальнейшего развития детской поликлиники.

«Спасибо за приглашение и всему коллективу детской поликлиники №8. Многие инновации меня приятно удивили, а не только ваш сказочный интерьер. Надеюсь, что вскоре реализуем проекты, которые сегодня обсудили», — написала под постом Рыжего супруга губернатора.

Текслер отметила, что «каков поп — такой и приход». По ее мнению, в 99% все зависит от непосредственного руководителя учреждения. Такая же ситуация наблюдается и в школах — одинаковое финансирование, а школы разные. В одну приятно зайти, в другой нет ремонта и запущенность, а коллектив разбегается.