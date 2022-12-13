Мэр Екатеринбурга поставил точку в борьбе с нелегальной уличной торговлей

Документ, подписанный Алексеем Орловым, регламентирует порядок признания ларьков нелегальными и их сноса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее нестационарную уличную торговлю, а также порядок демонтажа незаконно возведенных в городе ларьков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее работу объектов нестационарной торговли», — сообщает пресс-служба.

Подписанный документ регламентирует процедуру определения законности установки каждого попадающего под объект нестационарной торговли ларька в Екатеринбурге. В частности судьбу таких объектов будут решать представители районных администраций. Они будут обязаны выезжать на места их установки для проведения осмотра.

В случае, если районная администрация признает незаконность размещения ларька, будет выписан акт. В дальнейшем данный документ вместе с фотографиями объекта будет направлен на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа.

Регламентирован и в подписанном Орловым постановлении сам демонтаж таких объектов. В случае, если соответствующая комиссия примет решение по его сносу, владельцам ларька предоставят время для самоличного демонтажа. По истечение этого времени, объект демонтируют своими силами.

Ранее URA.RU сообщало о том, что главы районов Екатеринбурга инициировали с мэром города встречу. Поводом послужило, якобы, искажение замом Орлова Дмитрием Ноженко докладов по проблеме незаконной уличной торговле в городе.