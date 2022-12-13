Мэр Екатеринбурга поставил точку в борьбе с нелегальной уличной торговлей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее нестационарную уличную торговлю, а также порядок демонтажа незаконно возведенных в городе ларьков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее работу объектов нестационарной торговли», — сообщает пресс-служба.
Подписанный документ регламентирует процедуру определения законности установки каждого попадающего под объект нестационарной торговли ларька в Екатеринбурге. В частности судьбу таких объектов будут решать представители районных администраций. Они будут обязаны выезжать на места их установки для проведения осмотра.
В случае, если районная администрация признает незаконность размещения ларька, будет выписан акт. В дальнейшем данный документ вместе с фотографиями объекта будет направлен на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа.
Регламентирован и в подписанном Орловым постановлении сам демонтаж таких объектов. В случае, если соответствующая комиссия примет решение по его сносу, владельцам ларька предоставят время для самоличного демонтажа. По истечение этого времени, объект демонтируют своими силами.
Ранее URA.RU сообщало о том, что главы районов Екатеринбурга инициировали с мэром города встречу. Поводом послужило, якобы, искажение замом Орлова Дмитрием Ноженко докладов по проблеме незаконной уличной торговле в городе.
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее нестационарную уличную торговлю, а также порядок демонтажа незаконно возведенных в городе ларьков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее работу объектов нестационарной торговли», — сообщает пресс-служба. Подписанный документ регламентирует процедуру определения законности установки каждого попадающего под объект нестационарной торговли ларька в Екатеринбурге. В частности судьбу таких объектов будут решать представители районных администраций. Они будут обязаны выезжать на места их установки для проведения осмотра. В случае, если районная администрация признает незаконность размещения ларька, будет выписан акт. В дальнейшем данный документ вместе с фотографиями объекта будет направлен на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа. Регламентирован и в подписанном Орловым постановлении сам демонтаж таких объектов. В случае, если соответствующая комиссия примет решение по его сносу, владельцам ларька предоставят время для самоличного демонтажа. По истечение этого времени, объект демонтируют своими силами. Ранее URA.RU сообщало о том, что главы районов Екатеринбурга инициировали с мэром города встречу. Поводом послужило, якобы, искажение замом Орлова Дмитрием Ноженко докладов по проблеме незаконной уличной торговле в городе.