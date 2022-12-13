Анонимный telegram-канал перессорил чиновников Екатеринбурга, мэр почти нашел автора

Какое наказание Алексей Орлов определит для автора (если его найдут) — главная интрига Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала недели ведущие сотрудники мэрии Екатеринбурга обсуждают анонимный telegram-канал, в котором критикуются глава города Алексей Орлов и его команда. По данным агентства, к каналу может быть причастен один из муниципальных чиновников. Узнав об этом, Орлов, для которого важно показать, что он контролирует обстановку в своем окружении, запустил внутреннюю проверку.

Канал появился 5 июля, но первый пост опубликован лишь 8 декабря. За это время у канала появилось 560 подписчиков. Автор (заметая следы, он пишет от имени женщины) уже раскритиковал Орлова и его «Итоги недели», потроллил вице-мэров Марину Фадееву, Екатерину Сибирцеву, Алексея Бубнова и Сергея Плахотина, начальника комитета по благоустройству Тамару Благодаткову, а также некоторых депутатов и медиаменеджеров.

«В курилках только об этом и разговоры, высказываются разные версии об авторе, все друг на друга сваливают, доносят. Но уже понятно, что [автор] кто-то из мэрии. Чтобы узнать фамилию, Орлов поручил срочно разобраться», — поделился источник во власти. Предыдущая такая проверка закончилась ликвидацией канала «Алексей Орлов. Фан-клуб» (380 подписчиков). Он появился сразу после назначения Орлова в конце 2020-го. Когда установили, что площадка контролируется сотрудниками пресс-службы администрации, ее сначала попытались «приручить», а потом — в апреле 2022-го — закрыли.

В разговоре с URA.RU вице-мэр Сергей Плахотин, отвечающий за информполитику, заявил, что не знает, кто ведет новый telegram-канал. «Очевидно, его создали для того, чтобы внести раскол в городскую власть в преддверии выборов в думу. Обратите внимание, что канал зарегистрировали еще в июле», — сказал Плахотин.

Известно, что у Плахотина есть спецпорученец — Егор Некрасов, выполняющий «чувствительные» задачи. Не так давно он, например, как раз вел переговоры о приобретении анонимных каналов (чем они закончились, неизвестно). «Нам всем действительно интересно, кто этим [новым каналом] занимается. Разумеется, я не имею к этому никакого отношения», — заверил корреспондента Некрасов.