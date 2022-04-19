Есть версия, что Сергей Плахотин или Марина Фадеева «закрыли» площадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически все посты в анонимном telegram-канале «Алексей Орлов. Фан-клуб» (381 подписчик) удалены, а его название изменено на «Администрация Екатеринбурга». Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Опрошенные городские чиновники предположили, что канал взял под жесткий контроль вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин (или вице-мэр Марина Фадеева) и что ни одного поста в нем больше не выйдет.

Канал появился 30 декабря 2020 года. За восемь дней до этого в Екатеринбурге произошла смена власти: Орлов сменил в кресле градоначальника Александра Высокинского. Первые посты в канале были посвящены кадровым перестановкам, выборам нового мэра (Орлов, пока его окончательно не утвердили депутаты, работал с приставкой «и. о.») и чиновничьим интригам.

Поиск авторов прошел быстро: уже к лету выяснилось, что площадку несанкционированно администрируют сотрудники пресс-службы. Но они избежали санкций. Отбиваясь от многочисленных вопросов со стороны, Плахотин в частных разговорах убеждал, что его подчиненные не имеют к отношения к каналу. Была версия, что таким образом он просто спасается от гнева начальства (известно, что публикации раздражали многих статусных чиновников), а в действительности начал использовать анонимный канал втихую. Однако против этого говорит то, что во второй половине 2021-го выходили посты, явно не соответствовавшие интересам пиар-блока мэрии (например, про мобилизацию бюджетников на выборы).

«Поэтому утверждать, что Плахотин или Фадеева, которая отвечает за порядок в мэрии и которую авторы канала неоднократно упоминали, взяли канал под контроль, справедливо, наверное, только сейчас. Вполне допускаю, что публикаций там не будет», — предположил один из собеседников агентства. Данных, наказан ли кто-то из авторов канала, пока нет. Сергей Плахотин заявил URA.RU, что не имеет информации по теме. А Марина Фадеева дала понять, что занята более важными делами.

В канале сохранен только один пост — последний, от 27 марта Фото: скриншот

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