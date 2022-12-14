Пермяк девять месяцев избивал своего 11-летнего сына

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Сейчас следователи собирают доказательства совершенных преступлений Фото:

Жителя Оханска (Пермский край) обвиняют в истязании 11-летнего сына и в плохом исполнении родительских обязанностей. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что обвиняемый с января по сентябрь 2022 года систематически наносил побои и своему 11-летнему сыну, причиняя ребенку физические и нравственные страдания. Кроме того, мужчина не выполнял свои обязанности по воспитанию сына», — указано в пресс-релизе.

Следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России в адрес органов внутренних дел будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям. Сейчас следователи проводят проверки и собирают доказательства совершенных преступлений.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячка полгода издевалась над тремя собственными детьми. Детей у матери забрали. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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Жителя Оханска (Пермский край) обвиняют в истязании 11-летнего сына и в плохом исполнении родительских обязанностей. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что обвиняемый с января по сентябрь 2022 года систематически наносил побои и своему 11-летнему сыну, причиняя ребенку физические и нравственные страдания. Кроме того, мужчина не выполнял свои обязанности по воспитанию сына», — указано в пресс-релизе. Следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России в адрес органов внутренних дел будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям. Сейчас следователи проводят проверки и собирают доказательства совершенных преступлений. Ранее URA.RU сообщало, что пермячка полгода издевалась над тремя собственными детьми. Детей у матери забрали. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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