Пермяк девять месяцев избивал своего 11-летнего сына

Сейчас следователи собирают доказательства совершенных преступлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Оханска (Пермский край) обвиняют в истязании 11-летнего сына и в плохом исполнении родительских обязанностей. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что обвиняемый с января по сентябрь 2022 года систематически наносил побои и своему 11-летнему сыну, причиняя ребенку физические и нравственные страдания. Кроме того, мужчина не выполнял свои обязанности по воспитанию сына», — указано в пресс-релизе.

Следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России в адрес органов внутренних дел будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям. Сейчас следователи проводят проверки и собирают доказательства совершенных преступлений.

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