Пермячка полгода издевалась над тремя собственными детьми

Жестокое обращение с детьми выявили сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Добрянского городского округа (Пермский край) уличили в жестоком обращении к собственным детям. Это выяснилось в ходе проверки многодетных семей сотрудниками полиции. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Установлено, что 38-летняя жительница имела на иждивении троих детей: одиннадцати, девяти и семи лет. С октября 2021 по март 2022 года женщина часто оставляла их одних, не кормила полноценно, не обеспечивала необходимой одеждой. Дети проживали в антисанитарии: грязь, мусор, отсутствие ремонта. Кроме того, мать жестоко обращалась со своими детьми», — сообщили в ведомстве.

Детей у матери забрали, они временно устроены в приемную семью. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк почти год избивал детей и запирал их на ночь в кладовке. Ему дали три года и один месяц колонии, а дочерей отправили в детский дом.