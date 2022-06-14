14 июня 2022

Пермячка полгода издевалась над тремя собственными детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети, кукла, пупсик, насилие над детьми, детская безопасность
Жестокое обращение с детьми выявили сотрудники полиции Фото:

Жительницу Добрянского городского округа (Пермский край) уличили в жестоком обращении к собственным детям. Это выяснилось в ходе проверки многодетных семей сотрудниками полиции. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Установлено, что 38-летняя жительница имела на иждивении троих детей: одиннадцати, девяти и семи лет. С октября 2021 по март 2022 года женщина часто оставляла их одних, не кормила полноценно, не обеспечивала необходимой одеждой. Дети проживали в антисанитарии: грязь, мусор, отсутствие ремонта. Кроме того, мать жестоко обращалась со своими детьми», — сообщили в ведомстве.

Детей у матери забрали, они временно устроены в приемную семью. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк почти год избивал детей и запирал их на ночь в кладовке. Ему дали три года и один месяц колонии, а дочерей отправили в детский дом.

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Жительницу Добрянского городского округа (Пермский край) уличили в жестоком обращении к собственным детям. Это выяснилось в ходе проверки многодетных семей сотрудниками полиции. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Установлено, что 38-летняя жительница имела на иждивении троих детей: одиннадцати, девяти и семи лет. С октября 2021 по март 2022 года женщина часто оставляла их одних, не кормила полноценно, не обеспечивала необходимой одеждой. Дети проживали в антисанитарии: грязь, мусор, отсутствие ремонта. Кроме того, мать жестоко обращалась со своими детьми», — сообщили в ведомстве. Детей у матери забрали, они временно устроены в приемную семью. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее URA.RU сообщало, что пермяк почти год избивал детей и запирал их на ночь в кладовке. Ему дали три года и один месяц колонии, а дочерей отправили в детский дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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