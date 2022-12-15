В Австрии предрекли сильную вспышку протестов в Европе из-за санкций против РФ

15 декабря 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Граждане Европы не хотят мерзнуть и жить в нищете из-за санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Протесты в Европе усилятся на фоне антироссийских санкций, так как люди не хотят жить в условиях вызванного ими кризиса. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе. «Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений», — предает слова Штрахе РИА Новости. Он также добавил, что это противоречие становится все очевиднее для европейских граждан. После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоресурсы, которые привели Европу к крупному энергетическому кризису. Так, сообщалось о протестах против антироссийских санкций среди европейских граждан. Также немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония прошла протестная акция против политики Германии и запретов в отношении российской стороны, передает Life .

Протесты в Европе усилятся на фоне антироссийских санкций, так как люди не хотят жить в условиях вызванного ими кризиса. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе. «Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений», — предает слова Штрахе РИА Новости. Он также добавил, что это противоречие становится все очевиднее для европейских граждан. После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоресурсы, которые привели Европу к крупному энергетическому кризису. Так, сообщалось о протестах против антироссийских санкций среди европейских граждан. Также немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония прошла протестная акция против политики Германии и запретов в отношении российской стороны, передает Life.