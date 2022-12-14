В Ленинском районе Челябинска построят новый ресторан. Фото

15 декабря 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Площадь ресторана по проекту составит 1 тысячу 332 квадратных метров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ленинском районе Челябинска, в зоне торгово-развлекательных комплексов, компания ООО «Оптиум Снаб» построит новый ресторан. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 15 декабря, сообщает корреспондент URA.RU. «В проект, утвержденный постановлением администрации Челябинска, внесены следующие изменения: площадь застройки объекта, этажность объекта, выполнен расчет коэффициентов застройки и плотности застройки общественно-деловой зоны торгово-развлекательных комплексов с расположенным на ней объектом. Проект рекомендуем к утверждению», — говорится в пояснительной записке. В 2017 году компанией «Оптиум Снаб» был разработан проект двухэтажного развлекательного комплекса в границах улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитнаой, Агалакова, Бобруйскаяой и Гончаренко. Затем проект изменили — вместо большого здания построят одноэтажный ресторан на 65 мест площадью 1 тысяча 332 квадратных метра. Проект был одобрен на публичных слушаниях. Также в Челябинске откроется новый ночной клуб-ресторан. Заведение «Заря» появится на месте ночного клуба «Опера». Вместо двухэтажного здания построят одноэтажный ресторан на 65 мест площадью 1 тысяча 332 квадратных метра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ресторан возведут в зоне торгово-развлекательных комплектов (ТРК) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска, в зоне торгово-развлекательных комплексов, компания ООО «Оптиум Снаб» построит новый ресторан. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 15 декабря, сообщает корреспондент URA.RU. «В проект, утвержденный постановлением администрации Челябинска, внесены следующие изменения: площадь застройки объекта, этажность объекта, выполнен расчет коэффициентов застройки и плотности застройки общественно-деловой зоны торгово-развлекательных комплексов с расположенным на ней объектом. Проект рекомендуем к утверждению», — говорится в пояснительной записке. В 2017 году компанией «Оптиум Снаб» был разработан проект двухэтажного развлекательного комплекса в границах улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитнаой, Агалакова, Бобруйскаяой и Гончаренко. Затем проект изменили — вместо большого здания построят одноэтажный ресторан на 65 мест площадью 1 тысяча 332 квадратных метра. Проект был одобрен на публичных слушаниях. Также в Челябинске откроется новый ночной клуб-ресторан. Заведение «Заря» появится на месте ночного клуба «Опера».