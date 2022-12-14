Местоположение тюменца неизвестно с июля 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Абатском Тюменской области пропал 58-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с июля 2022 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал Ситников Юрий, 58 лет. Село Абатское, Абатский район. С 11 июля 2022 года его местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз мужчину видели в черной рубашке, трико и сланцах. Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)700-54-52 или обратиться в полицию.