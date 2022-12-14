14 декабря 2022

В Тюменской области пятый месяц ищут пропавшего 58-летнего мужчину. Фото

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Местоположение тюменца неизвестно с июля 2022 года Фото:

В селе Абатском Тюменской области пропал 58-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с июля 2022 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал Ситников Юрий, 58 лет. Село Абатское, Абатский район. С 11 июля 2022 года его местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз мужчину видели в черной рубашке, трико и сланцах. Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)700-54-52 или обратиться в полицию.

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В селе Абатском Тюменской области пропал 58-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с июля 2022 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Ситников Юрий, 58 лет. Село Абатское, Абатский район. С 11 июля 2022 года его местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз мужчину видели в черной рубашке, трико и сланцах. Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)700-54-52 или обратиться в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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