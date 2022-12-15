ЕС готовится снять санкции с пермского олигарха

ЕС снимет санкции с главы «Уралхима» Мазепина

Это нужно, чтобы избежать продовольственного кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С пермского миллиардера и совладельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина Евросоюз готовится частично снять санкции. Столицам ЕС необходимо будет проконсультироваться с комиссией ЕС, прежде чем они это сделают.

«Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список вошел химический барон Дмитрий Мазепин», — сообщил EUobserver, ссылаясь на информацию дипломатических источников.

Страны ЕС смогут снять санкции, если это необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку. Франция, Германия и Нидерланды при поддержке Бельгии, Италии, Португалии и Испании активно настаивали на отмене санкций ради защиты глобальной продовольственной безопасности. Дмитрий Мазепин в интервью FT сказал, что «Уралхим» даже не может оплатить перевозку гуманитарного бесплатного груза в Африку, потому что банки не принимают оплату. Это может грозить голодом и нехваткой продовольствия.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Мазепин призывал мировых поставщиков сырья помочь при посредничестве ООН разблокировать поставки аммиака. К исключению из санкций российской сельскохозяйственной продукции призывают и страны-члены ЕС.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Миллиардер Дмитрий Мазепин также попал в санкционный список ЕС, как владелец компании «Уралхим». Для того, чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, он уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.