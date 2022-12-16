16 декабря 2022
15 декабря 2022

В городе ЯНАО прошла «Елка Главы». Фото

Глава Приуральского района Сакал: традиционная «Елка Главы» прошла в Аксарке
© Служба новостей «URA.RU»
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Талантливые дети Аксарки приняли участие в «Елке Главы» Фото:

В Аксарке (ЯНАО) прошла традиционная «Елка Главы». Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

«Дети, добившиеся определенных успехов в этом году, водили хороводы, фотографировались в фотозонах, участвовали в новогодних играх, квестах, экскурсиях, интерактивных и развлекательных программах. Также стипендией Главы были отмечены наши отличники, спортсмены и талантливые ребята», — говорится в новости. Иван Сакал также поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им исполнения всех желаний.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Праздник проводится на площади Юбилейной. Детей ждет интересная программа.

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В Аксарке (ЯНАО) прошла традиционная «Елка Главы». Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава Приуральского района Иван Сакал. «Дети, добившиеся определенных успехов в этом году, водили хороводы, фотографировались в фотозонах, участвовали в новогодних играх, квестах, экскурсиях, интерактивных и развлекательных программах. Также стипендией Главы были отмечены наши отличники, спортсмены и талантливые ребята», — говорится в новости. Иван Сакал также поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им исполнения всех желаний. Ранее URA.RU сообщало, что глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Праздник проводится на площади Юбилейной. Детей ждет интересная программа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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