В Аксарке (ЯНАО) прошла традиционная «Елка Главы». Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.
«Дети, добившиеся определенных успехов в этом году, водили хороводы, фотографировались в фотозонах, участвовали в новогодних играх, квестах, экскурсиях, интерактивных и развлекательных программах. Также стипендией Главы были отмечены наши отличники, спортсмены и талантливые ребята», — говорится в новости. Иван Сакал также поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им исполнения всех желаний.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Праздник проводится на площади Юбилейной. Детей ждет интересная программа.
Талантливым детям города были вручены именные сертификаты
В Аксарке (ЯНАО) прошла традиционная «Елка Главы». Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава Приуральского района Иван Сакал. «Дети, добившиеся определенных успехов в этом году, водили хороводы, фотографировались в фотозонах, участвовали в новогодних играх, квестах, экскурсиях, интерактивных и развлекательных программах. Также стипендией Главы были отмечены наши отличники, спортсмены и талантливые ребята», — говорится в новости. Иван Сакал также поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им исполнения всех желаний. Ранее URA.RU сообщало, что глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Праздник проводится на площади Юбилейной. Детей ждет интересная программа.