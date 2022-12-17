Юрист назвала необычный способ взыскать алименты с мужа

Юрист Гусятникова посоветовала взыскивать алименты на ребенка с друзей мужа

18 декабря 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

При выплате алиментов необходимо фиксировать каждый случай, заявила Полина Гусятникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Плательщиком алиментов может быть не только бывший супруг, но и его друзья или родственники. О необычном способе взыскать выплаты с мужа рассказали юристы изданию Life. «Платить алименты за должника может кто угодно, формального запрета на это нет», — заявила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Однако она уточнила, что совершать подобные выплаты нужно официально, фиксируя каждый случай. «Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги — это вовсе не алименты, а подарок, и продолжать требовать алименты», — передает слова юриста Life . Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин заявил, что получатели нередко отказываются от выплат от близких супруга, опасаясь, что бывший муж вовсе престанет платить. Адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина сообщила, что также случаются ситуации, когда плательщик присылает деньги на полгода вперед, но в следующем месяце с него снова требуют внести платеж. «Если обязанность выплачивать алименты назначена по решению суда, то платить их надо ежемесячно или по каждой крупной выплате заключать отдельное соглашение, в котором будет указано, за сколько месяцев выполнен платеж», — отметила она.

Плательщиком алиментов может быть не только бывший супруг, но и его друзья или родственники. О необычном способе взыскать выплаты с мужа рассказали юристы изданию Life. «Платить алименты за должника может кто угодно, формального запрета на это нет», — заявила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Однако она уточнила, что совершать подобные выплаты нужно официально, фиксируя каждый случай. «Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги — это вовсе не алименты, а подарок, и продолжать требовать алименты», — передает слова юриста Life. Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин заявил, что получатели нередко отказываются от выплат от близких супруга, опасаясь, что бывший муж вовсе престанет платить. Адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина сообщила, что также случаются ситуации, когда плательщик присылает деньги на полгода вперед, но в следующем месяце с него снова требуют внести платеж. «Если обязанность выплачивать алименты назначена по решению суда, то платить их надо ежемесячно или по каждой крупной выплате заключать отдельное соглашение, в котором будет указано, за сколько месяцев выполнен платеж», — отметила она.