Юрист Гусятникова раскрыла, как законно взыскать алименты мужа с его друзей

Юрист Гусятникова: платить алименты за должника может кто угодно

18 декабря 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

После согласия неплательщика родственники имеют право погасить задолженность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Близкие и родные должника по алиментам имеют право официально погасить задолженность неплательщика. При этом существует опасность, что алиментщик так и останется числиться в должниках, предупреждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Платить алименты за должника может кто угодно, формально, запрета на это не существует. Но делать такие выплаты лучше официально, при этом фиксируя каждый случай и каждую выплату. Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги — это подарок, и продолжит требовать алименты», — слова Полины Гусятниковой цитирует портал «Life». Сотрудник юридической фирмы подчеркивает, что не стоит передавать деньги получателю алиментов простым способом «из рук в руки». Такие выплаты не сказываются на уменьшении задолженности. Гусятникова считает, что попавшим в такую ситуацию нужно иметь документ либо другой вид подтверждения, который станет доказательством, что средства направленны именно на погашение алиментов. В качестве примера она приводит онлайн-перевод, где в сообщении можно указать, на что следует потратить деньги. Еще один хороший способ — перечисление платежа через банк с указанием назначения. Важно не забывать, кто именно является плательщиком, заключает эксперт. Если обязанность по перечислению или переводу денег возлагается на третьих лиц (семьи или друзей) и это закреплено законодательно, то у получателя платежа появляется право требовать указанную сумму именно с этого лица. О прочих нюансах выплаты по алиментам URA.RU писало ранее. Так в октябре депутат Госдумы рассказал у кого спишутся такие выплаты автоматически. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Близкие и родные должника по алиментам имеют право официально погасить задолженность неплательщика. При этом существует опасность, что алиментщик так и останется числиться в должниках, предупреждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Платить алименты за должника может кто угодно, формально, запрета на это не существует. Но делать такие выплаты лучше официально, при этом фиксируя каждый случай и каждую выплату. Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги — это подарок, и продолжит требовать алименты», — слова Полины Гусятниковой цитирует портал «Life». Сотрудник юридической фирмы подчеркивает, что не стоит передавать деньги получателю алиментов простым способом «из рук в руки». Такие выплаты не сказываются на уменьшении задолженности. Гусятникова считает, что попавшим в такую ситуацию нужно иметь документ либо другой вид подтверждения, который станет доказательством, что средства направленны именно на погашение алиментов. В качестве примера она приводит онлайн-перевод, где в сообщении можно указать, на что следует потратить деньги. Еще один хороший способ — перечисление платежа через банк с указанием назначения. Важно не забывать, кто именно является плательщиком, заключает эксперт. Если обязанность по перечислению или переводу денег возлагается на третьих лиц (семьи или друзей) и это закреплено законодательно, то у получателя платежа появляется право требовать указанную сумму именно с этого лица. О прочих нюансах выплаты по алиментам URA.RU писало ранее. Так в октябре депутат Госдумы рассказал у кого спишутся такие выплаты автоматически.