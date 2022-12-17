17 декабря 2022
16 декабря 2022

В челябинском районе покончил с собой школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
По факту самоубийства проводится проверка Фото:

Учащийся одной из школ Верхнеуральского района Челябинской области совершил суицид. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело подростка найдено во дворе одного из домов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Криминальная версия не рассматривается», — пояснил источник.

Известно, что подросток учился в девятом классе. Он состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Челябинской области на запрос по ситуации оперативно не ответили.

Ранее сообщалось, что в Пласте покончила с собой студентка четвертого курса колледжа. Ее тело нашли на съемной квартире.

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Учащийся одной из школ Верхнеуральского района Челябинской области совершил суицид. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело подростка найдено во дворе одного из домов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Криминальная версия не рассматривается», — пояснил источник. Известно, что подросток учился в девятом классе. Он состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Челябинской области на запрос по ситуации оперативно не ответили. Ранее сообщалось, что в Пласте покончила с собой студентка четвертого курса колледжа. Ее тело нашли на съемной квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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