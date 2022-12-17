В челябинском районе покончил с собой школьник

Учащийся одной из школ Верхнеуральского района Челябинской области совершил суицид. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело подростка найдено во дворе одного из домов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Криминальная версия не рассматривается», — пояснил источник.
Известно, что подросток учился в девятом классе. Он состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Челябинской области на запрос по ситуации оперативно не ответили.
Ранее сообщалось, что в Пласте покончила с собой студентка четвертого курса колледжа. Ее тело нашли на съемной квартире.
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