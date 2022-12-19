Открытие почти 10 зимников отложили из-за снегопада
В ХМАО отложили открытие зимних автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры».
«В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями ввод в эксплуатацию зимних автомобильных дорог переносится. Работа продолжится после окончания снегопада и расчистки зимников от снега», — отмечается в telegram-канале.
- «пгт. Приобье — с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное»
- «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»
- «д. Ломбовож — с. Саранпауль»
- «пгт. Березово — п. Ванзетур — пгт. Игрим»
- «д. Сартынья — п.Сосьва»
- «п.Сосьва — д. Кимкьясуй»
- «п.Сосьва — д. Ломбовож»
- «пгт. Игрим — д. Анеева»
- «пгт. Игрим — д. Сартынья»
- «г.Белоярский — с. Полноват»
Ранее URA.RU рассказывало, что введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. Речь идет об открытии с 14 декабря 2022 года дорог общего пользования межмуниципального значения.
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