19 декабря 2022

В ХМАО отложили открытие зимников из-за погоды. Список

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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Открытие почти 10 зимников отложили из-за снегопада Фото:

В ХМАО отложили открытие зимних автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры».

«В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями ввод в эксплуатацию зимних автомобильных дорог переносится. Работа продолжится после окончания снегопада и расчистки зимников от снега», — отмечается в telegram-канале.

  • «пгт. Приобье — с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное»
  • «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»
  • «д. Ломбовож — с. Саранпауль»
  • «пгт. Березово — п. Ванзетур — пгт. Игрим»
  • «д. Сартынья — п.Сосьва»
  • «п.Сосьва — д. Кимкьясуй»
  • «п.Сосьва — д. Ломбовож»
  • «пгт. Игрим — д. Анеева»
  • «пгт. Игрим — д. Сартынья»
  • «г.Белоярский — с. Полноват»

Ранее URA.RU рассказывало, что введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. Речь идет об открытии с 14 декабря 2022 года дорог общего пользования межмуниципального значения.

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В ХМАО отложили открытие зимних автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры». «В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями ввод в эксплуатацию зимних автомобильных дорог переносится. Работа продолжится после окончания снегопада и расчистки зимников от снега», — отмечается в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. Речь идет об открытии с 14 декабря 2022 года дорог общего пользования межмуниципального значения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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