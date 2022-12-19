В ХМАО отложили открытие зимников из-за погоды. Список

20 декабря 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Открытие почти 10 зимников отложили из-за снегопада Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО отложили открытие зимних автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры». «В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями ввод в эксплуатацию зимних автомобильных дорог переносится. Работа продолжится после окончания снегопада и расчистки зимников от снега», — отмечается в telegram-канале. «пгт. Приобье — с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное»

«д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»

«д. Ломбовож — с. Саранпауль»

«пгт. Березово — п. Ванзетур — пгт. Игрим»

«д. Сартынья — п.Сосьва»

«п.Сосьва — д. Кимкьясуй»

«п.Сосьва — д. Ломбовож»

«пгт. Игрим — д. Анеева»

«пгт. Игрим — д. Сартынья»

«г.Белоярский — с. Полноват» Ранее URA.RU рассказывало, что введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. Речь идет об открытии с 14 декабря 2022 года дорог общего пользования межмуниципального значения.

В ХМАО отложили открытие зимних автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры». «В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями ввод в эксплуатацию зимних автомобильных дорог переносится. Работа продолжится после окончания снегопада и расчистки зимников от снега», — отмечается в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. Речь идет об открытии с 14 декабря 2022 года дорог общего пользования межмуниципального значения.