13 декабря 2022

В Ханты-Мансийском районе открыли зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В Ханты-Мансийском районе открыли два зимника и ледовую переправу Фото:

В Ханты-Мансийском районе открыли две зимние автодороги и ледовую переправу. Информация об этом опубликована на сайте управления дорог ХМАО.

«Введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. С 14 декабря 2022 года введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения», — сказано в сообщении управления.

Автозимники открыты по маршруту «д. Белогорье — п. Луговской» и «п. Луговской — с. Троица». Также введена ледовая переправа через протоку Ендырская грузоподъемностью 15 тонн.

Ранее URA.RU писало, что дорожники планируют открыть зимние дороги и ледовые переправы раньше запланированного срока — до 25 декабря. Об этом рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.

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В Ханты-Мансийском районе открыли две зимние автодороги и ледовую переправу. Информация об этом опубликована на сайте управления дорог ХМАО. «Введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. С 14 декабря 2022 года введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения», — сказано в сообщении управления. Автозимники открыты по маршруту «д. Белогорье — п. Луговской» и «п. Луговской — с. Троица». Также введена ледовая переправа через протоку Ендырская грузоподъемностью 15 тонн. Ранее URA.RU писало, что дорожники планируют открыть зимние дороги и ледовые переправы раньше запланированного срока — до 25 декабря. Об этом рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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