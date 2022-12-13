В Ханты-Мансийском районе открыли зимники

В Ханты-Мансийском районе открыли две зимние автодороги и ледовую переправу. Информация об этом опубликована на сайте управления дорог ХМАО.
«Введены в эксплуатацию автозимники в Ханты-Мансийском районе. С 14 декабря 2022 года введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения», — сказано в сообщении управления.
Автозимники открыты по маршруту «д. Белогорье — п. Луговской» и «п. Луговской — с. Троица». Также введена ледовая переправа через протоку Ендырская грузоподъемностью 15 тонн.
Ранее URA.RU писало, что дорожники планируют открыть зимние дороги и ледовые переправы раньше запланированного срока — до 25 декабря. Об этом рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.
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