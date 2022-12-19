19 декабря 2022

Челябинцы отправили в полк «Апостол» фуру с ценными вещами

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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
В рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» собрали 40 кубометров ценной помощи Фото:
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Грузовая машина, доверху груженная подарками к Новому году, отправилась из Челябинска в Донбасс, где служат южноуральцы в составе полка «Апостол» под командованием Юрия Гагарина с позывным «Ангел». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«В рамках проекта „Народный фронт. Все для победы!“ собрали 40 кубометров ценной помощи — от теплой одежды до электрогенераторов и квадрокоптеров. В роли новогоднего волшебника на передовую отправился сопровождающий от ОНФ — один из благотворителей Олег Гнездилов», — отметили общественники.

Руководитель регионального ОНФ Денис Рыжий заявил, что к новогодним праздникам челябинцы принесли большое количество теплой одежды, продуктов. Фура до последнего сантиметра оказалась загружена электрогенераторами, электропилами, печками-буржуйками, рациями, квадрокоптерами, биноклями, наборами для саперов и штурмовиков.

Ранее Народный фронт отправил на передовую внедорожники и мобильные бани. Автомобиль получило каждое подразделение, в том числе и полк «Апостол».

«Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей. По словам комбата, националисты использовали мирное население города, как живые щиты, прятались в жилых зданиях целыми подразделениями.

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Грузовая машина, доверху груженная подарками к Новому году, отправилась из Челябинска в Донбасс, где служат южноуральцы в составе полка «Апостол» под командованием Юрия Гагарина с позывным «Ангел». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «В рамках проекта „Народный фронт. Все для победы!“ собрали 40 кубометров ценной помощи — от теплой одежды до электрогенераторов и квадрокоптеров. В роли новогоднего волшебника на передовую отправился сопровождающий от ОНФ — один из благотворителей Олег Гнездилов», — отметили общественники. Руководитель регионального ОНФ Денис Рыжий заявил, что к новогодним праздникам челябинцы принесли большое количество теплой одежды, продуктов. Фура до последнего сантиметра оказалась загружена электрогенераторами, электропилами, печками-буржуйками, рациями, квадрокоптерами, биноклями, наборами для саперов и штурмовиков. Ранее Народный фронт отправил на передовую внедорожники и мобильные бани. Автомобиль получило каждое подразделение, в том числе и полк «Апостол». «Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей. По словам комбата, националисты использовали мирное население города, как живые щиты, прятались в жилых зданиях целыми подразделениями.
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