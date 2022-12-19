Ивент-менеджеры презентовали грядущие проекты Екатеринбурга

В Екатеринбурге составили карту креативных проектов 2023 года

20 декабря 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Среди представленных в «Домне» проектов не только фестивали, но и онлайн-площадки и кластеры Фото: Размик Закарян © URA.RU Лидеры креативных направлений презентовали мероприятия и проекты, которые появятся в Екатеринбурге в 2023 году. Анонс предстоящих событий прошел в креативном кластере «Домна», который могут задействовать организаторы во время своих мероприятий. «Мы в фонде все люди умные и креативные, но нам нужно понять, каким образом мы можем использовать эту площадку для ваших проектов, Екатеринбурга и Свердловской области», — пояснил причину встречи директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Например, «Домну» задействовали в 2022 году организаторы стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA. Похожее сотрудничество предполагается в дальнейшем и с другими представителями индустрии интертеймента. URA.RU публикует список ожидаемых проектов в 2023 году: Project Culture Fest — международный фестиваль творчества и юмора — проект участника «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Героям проекта предложат поучаствовать в импровизациях, стендапах и юмористических мастер-классах. В качестве гостей ожидаются делегации из Голландии, Чехии, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

STENOGRAFFIA — ежегодный фестиваль уличного искусства, который подарит Екатеринбургу не только новые стрит-арт работы. В 2023 году команда займется развитием экскурсионной сферы, пересмотром маршрута арт-линии, установкой информационных стоек и созданием программы для детей.

«Красная строка» — международная книжная ярмарка, на которой ожидается 100 издательств, 70 экспертов из книжной индустрии (писатели и издатели), лектории, мастер-классы и выступления.

«Будущее города» — форум представителей бизнеса и властей, где пройдут дискуссии на тему развития Екатеринбурга, его позиционирования в рамках России и решения существующих городских проблем.

«Коммерсант года» — премия, где определять лучших представителей малого и среднего бизнеса. Площадка также станет местом, где смогут наладить деловую коммуникацию чиновники и предприниматели.

«Вшколе. Онлайн» — разработка онлайн-платформы, похожей на электронный дневник и мессенджер для учителей, родителей и школьников. По задумке создателей, родители смогут не только отслеживать учебные успехи ребенка, но и общаться напрямую с педагогами и получать от них рекомендации.

IT-кластер Уральского федерального университета — кластер планирует разместиться в «Домне», где будет проходить обучение цифровых волонтеров и защита проектов студентов. Также на площадке планируется создать лабораторию для IT-специалистов.

Лидеры креативных направлений презентовали мероприятия и проекты, которые появятся в Екатеринбурге в 2023 году. Анонс предстоящих событий прошел в креативном кластере «Домна», который могут задействовать организаторы во время своих мероприятий. «Мы в фонде все люди умные и креативные, но нам нужно понять, каким образом мы можем использовать эту площадку для ваших проектов, Екатеринбурга и Свердловской области», — пояснил причину встречи директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Например, «Домну» задействовали в 2022 году организаторы стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA. Похожее сотрудничество предполагается в дальнейшем и с другими представителями индустрии интертеймента. URA.RU публикует список ожидаемых проектов в 2023 году: