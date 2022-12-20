Экс-полковник армии США заявил о смене тактики России

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11
Россия поменяла тактику в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США заметили, что Россия поменяла тактику в конфликте на Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем интервью, опубликованном на его youtube-канале.

«Очевидно, что Россия перешла от „давайте бороться с этим по дешевке“ к „теперь мы собираемся выиграть это“ и диктовать условия, на которых мы будем жить в будущем в Восточной Европе. Вот куда мы движемся», — сказал Макгрегор. Он также отметил, что у российской армии теперь есть возможность наносить разрушительные удары с огромной точностью.

Российские военные проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ранее российские военные раскрывали особенности тактики ВС РФ на Украине. Также Макгрегор предрек Украине затяжной конфликт, если США не настоит на переговорах.

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В США заметили, что Россия поменяла тактику в конфликте на Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем интервью, опубликованном на его youtube-канале. «Очевидно, что Россия перешла от „давайте бороться с этим по дешевке“ к „теперь мы собираемся выиграть это“ и диктовать условия, на которых мы будем жить в будущем в Восточной Европе. Вот куда мы движемся», — сказал Макгрегор. Он также отметил, что у российской армии теперь есть возможность наносить разрушительные удары с огромной точностью. Российские военные проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ранее российские военные раскрывали особенности тактики ВС РФ на Украине. Также Макгрегор предрек Украине затяжной конфликт, если США не настоит на переговорах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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