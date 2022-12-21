РАН заметил рост оптимизма россиян, несмотря на СВО 22 декабря 2022 в 02:41 Размер текста - 17 + В РАН выявили «парадоксальное» улучшение настроений россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали позитивнее смотреть в будущее, чем до СВО. Об этом рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик на конференции «Российская экономика под воздействием внешних шоков», которая прошла 19 декабря. «Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали субъективно менее счастливыми, однако при этом уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос. „Парадоксальное“ повышение социального оптимизма более чем на 10 п. п. выявило сравнение результатов репрезентативных соцопросов, проведенных в начале февраля и в ноябре», — передает РБК слова Нестик. Отмечается, что опрос проводился поквартирно. Там объяснили, что такой метод считается наиболее надежным. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Зеленский. Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали позитивнее смотреть в будущее, чем до СВО. Об этом рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик на конференции «Российская экономика под воздействием внешних шоков», которая прошла 19 декабря. «Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали субъективно менее счастливыми, однако при этом уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос. „Парадоксальное“ повышение социального оптимизма более чем на 10 п. п. выявило сравнение результатов репрезентативных соцопросов, проведенных в начале февраля и в ноябре», — передает РБК слова Нестик. Отмечается, что опрос проводился поквартирно. Там объяснили, что такой метод считается наиболее надежным. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Зеленский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям