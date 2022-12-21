21 декабря 2022

Выдра Матильда из пермского зоопарка продемонстрировала навыки мытья посуды. Видео

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Выдры в зоопарке. Челябинск, зоопарк, выдры
Пермскую выдру назвали Матильдой (архивное фото) Фото:

В пермском зоопарке выдра по имени Матильда решила помыть посуду. Видео этого процесса выложено в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Выдра Матильда из пермского зоопарка решила, что мыть посуду надо вместе с собой. Тоже хороший способ. Специалисты отмечают, что это очень чистоплотные и игривые животные», — указано в сообщении.

URA.RU писало ранее, что пермский сурикат Игорь поздравил болельщиков сборной Аргентины с победой на ЧМ по футболу. В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти.

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В пермском зоопарке выдра по имени Матильда решила помыть посуду. Видео этого процесса выложено в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Выдра Матильда из пермского зоопарка решила, что мыть посуду надо вместе с собой. Тоже хороший способ. Специалисты отмечают, что это очень чистоплотные и игривые животные», — указано в сообщении. URA.RU писало ранее, что пермский сурикат Игорь поздравил болельщиков сборной Аргентины с победой на ЧМ по футболу. В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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