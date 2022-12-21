Пермскую выдру назвали Матильдой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском зоопарке выдра по имени Матильда решила помыть посуду. Видео этого процесса выложено в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Выдра Матильда из пермского зоопарка решила, что мыть посуду надо вместе с собой. Тоже хороший способ. Специалисты отмечают, что это очень чистоплотные и игривые животные», — указано в сообщении.

URA.RU писало ранее, что пермский сурикат Игорь поздравил болельщиков сборной Аргентины с победой на ЧМ по футболу. В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти.