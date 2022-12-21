21 декабря 2022

В Челябинске на территории спортивного центра запретили строить офисы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сноубордистов СШОР
Сейчас спорткомплекс расположен в общественно-деловой зоне Фото:

Земельный участок на улице Академика Макеева возле микрорайона Ньютон в Челябинске, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею, станет парковой зоной, здесь запретили возводить новые офисы и вырубать деревья. Инициатор проекта — строительная компания «СтройДом». Изменения по статусу участка согласовали участники публичных слушаний в Доме архитектора 22 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Проект по изменению вида разрешенного строительства на территории, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею в границах Комсомольского проспекта и улицы Академика Макеева в Центральном районе Челябинска, одобрен. Теперь территория будет находиться в парковой зоне, в которой нельзя будет стоить многоэтажные здания, офисы и вырубать деревья», — сообщили на публичных слушаниях.

Сейчас спорткомплекс расположен на общественно-деловой территории, но скоро окажется в зоне парков. Также в рамках проекта будут уменьшены границы земельного участка, принадлежащие спортивному центру.

Центр олимпийской подготовки по хоккею откроется в ближайшее время. В спорткомплексе расположены два крытых хоккейных корта, тренировочные залы и медицинский центр. В здании смогут тренироваться более 200 юных хоккеистов со всей Челябинской области.

Публичные слушания. Челябинск
Сейчас спорткомплекс расположен на общественно-деловой территории, но скоро окажется в зоне парков
Фото:

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Земельный участок на улице Академика Макеева возле микрорайона Ньютон в Челябинске, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею, станет парковой зоной, здесь запретили возводить новые офисы и вырубать деревья. Инициатор проекта — строительная компания «СтройДом». Изменения по статусу участка согласовали участники публичных слушаний в Доме архитектора 22 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Проект по изменению вида разрешенного строительства на территории, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею в границах Комсомольского проспекта и улицы Академика Макеева в Центральном районе Челябинска, одобрен. Теперь территория будет находиться в парковой зоне, в которой нельзя будет стоить многоэтажные здания, офисы и вырубать деревья», — сообщили на публичных слушаниях. Сейчас спорткомплекс расположен на общественно-деловой территории, но скоро окажется в зоне парков. Также в рамках проекта будут уменьшены границы земельного участка, принадлежащие спортивному центру. Центр олимпийской подготовки по хоккею откроется в ближайшее время. В спорткомплексе расположены два крытых хоккейных корта, тренировочные залы и медицинский центр. В здании смогут тренироваться более 200 юных хоккеистов со всей Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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