В Челябинске на территории спортивного центра запретили строить офисы. Фото

22 декабря 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сейчас спорткомплекс расположен в общественно-деловой зоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Земельный участок на улице Академика Макеева возле микрорайона Ньютон в Челябинске, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею, станет парковой зоной, здесь запретили возводить новые офисы и вырубать деревья. Инициатор проекта — строительная компания «СтройДом». Изменения по статусу участка согласовали участники публичных слушаний в Доме архитектора 22 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Проект по изменению вида разрешенного строительства на территории, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею в границах Комсомольского проспекта и улицы Академика Макеева в Центральном районе Челябинска, одобрен. Теперь территория будет находиться в парковой зоне, в которой нельзя будет стоить многоэтажные здания, офисы и вырубать деревья», — сообщили на публичных слушаниях. Сейчас спорткомплекс расположен на общественно-деловой территории, но скоро окажется в зоне парков. Также в рамках проекта будут уменьшены границы земельного участка, принадлежащие спортивному центру. Центр олимпийской подготовки по хоккею откроется в ближайшее время. В спорткомплексе расположены два крытых хоккейных корта, тренировочные залы и медицинский центр. В здании смогут тренироваться более 200 юных хоккеистов со всей Челябинской области. Сейчас спорткомплекс расположен на общественно-деловой территории, но скоро окажется в зоне парков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Земельный участок на улице Академика Макеева возле микрорайона Ньютон в Челябинске, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею, станет парковой зоной, здесь запретили возводить новые офисы и вырубать деревья. Инициатор проекта — строительная компания «СтройДом». Изменения по статусу участка согласовали участники публичных слушаний в Доме архитектора 22 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Проект по изменению вида разрешенного строительства на территории, где строится центр олимпийской подготовки по хоккею в границах Комсомольского проспекта и улицы Академика Макеева в Центральном районе Челябинска, одобрен. Теперь территория будет находиться в парковой зоне, в которой нельзя будет стоить многоэтажные здания, офисы и вырубать деревья», — сообщили на публичных слушаниях. Сейчас спорткомплекс расположен на общественно-деловой территории, но скоро окажется в зоне парков. Также в рамках проекта будут уменьшены границы земельного участка, принадлежащие спортивному центру. Центр олимпийской подготовки по хоккею откроется в ближайшее время. В спорткомплексе расположены два крытых хоккейных корта, тренировочные залы и медицинский центр. В здании смогут тренироваться более 200 юных хоккеистов со всей Челябинской области.