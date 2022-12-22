Жительница ХМАО озвучила льготы, положенные семьям мобилизованным

23 декабря 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Жене мобилизованного помогают власти Югры Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жена мобилизованного из Ханты-Мансийского автономного округа Алена Баранцева рассказала о всесторонней помощи властей региона. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном аккаунте правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Конечно, без мужчины в доме очень тяжело, но мы справляемся. 250 000 [рублей] нам дали с нашего района, как только мобилизовали нашего папу. Нам предоставили сразу кредитные каникулы. Детки питаются в нашей школе бесплатно. Горячее питание. Рассмотрено заявление у нас о компенсации на оплату коммунальных услуг», — говорит в видеоролике Алена Баранцева.



Также в видеоролике говорится и о другой помощи жене мобилизованного. Которую, в частности, оказывают и волонтеры. Они убирают снег во дворе дома и колют ей дрова. На связи с Аленой социальные службы региона, которые консультируют женщину по вопросам помощи.



Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. На них оказывают психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине, заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По его словам, женам и матерям мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных, разжигая сомнения.



Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена мобилизованного из Ханты-Мансийского автономного округа Алена Баранцева рассказала о всесторонней помощи властей региона. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном аккаунте правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Конечно, без мужчины в доме очень тяжело, но мы справляемся. 250 000 [рублей] нам дали с нашего района, как только мобилизовали нашего папу. Нам предоставили сразу кредитные каникулы. Детки питаются в нашей школе бесплатно. Горячее питание. Рассмотрено заявление у нас о компенсации на оплату коммунальных услуг», — говорит в видеоролике Алена Баранцева. Также в видеоролике говорится и о другой помощи жене мобилизованного. Которую, в частности, оказывают и волонтеры. Они убирают снег во дворе дома и колют ей дрова. На связи с Аленой социальные службы региона, которые консультируют женщину по вопросам помощи. Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. На них оказывают психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине, заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По его словам, женам и матерям мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных, разжигая сомнения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.