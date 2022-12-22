Жительница ХМАО озвучила льготы, положенные семьям мобилизованным

Жена мобилизованного из Ханты-Мансийского автономного округа Алена Баранцева рассказала о всесторонней помощи властей региона. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном аккаунте правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
«Конечно, без мужчины в доме очень тяжело, но мы справляемся. 250 000 [рублей] нам дали с нашего района, как только мобилизовали нашего папу. Нам предоставили сразу кредитные каникулы. Детки питаются в нашей школе бесплатно. Горячее питание. Рассмотрено заявление у нас о компенсации на оплату коммунальных услуг», — говорит в видеоролике Алена Баранцева.
Также в видеоролике говорится и о другой помощи жене мобилизованного. Которую, в частности, оказывают и волонтеры. Они убирают снег во дворе дома и колют ей дрова. На связи с Аленой социальные службы региона, которые консультируют женщину по вопросам помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. На них оказывают психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине, заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По его словам, женам и матерям мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных, разжигая сомнения.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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