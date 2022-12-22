22 декабря 2022

Жительница ХМАО озвучила льготы, положенные семьям мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Жене мобилизованного помогают власти Югры Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жена мобилизованного из Ханты-Мансийского автономного округа Алена Баранцева рассказала о всесторонней помощи властей региона. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном аккаунте правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Конечно, без мужчины в доме очень тяжело, но мы справляемся. 250 000 [рублей] нам дали с нашего района, как только мобилизовали нашего папу. Нам предоставили сразу кредитные каникулы. Детки питаются в нашей школе бесплатно. Горячее питание. Рассмотрено заявление у нас о компенсации на оплату коммунальных услуг», — говорит в видеоролике Алена Баранцева.

Также в видеоролике говорится и о другой помощи жене мобилизованного. Которую, в частности, оказывают и волонтеры. Они убирают снег во дворе дома и колют ей дрова. На связи с Аленой социальные службы региона, которые консультируют женщину по вопросам помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. На них оказывают психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине, заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По его словам, женам и матерям мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных, разжигая сомнения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Жена мобилизованного из Ханты-Мансийского автономного округа Алена Баранцева рассказала о всесторонней помощи властей региона. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном аккаунте правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Конечно, без мужчины в доме очень тяжело, но мы справляемся. 250 000 [рублей] нам дали с нашего района, как только мобилизовали нашего папу. Нам предоставили сразу кредитные каникулы. Детки питаются в нашей школе бесплатно. Горячее питание. Рассмотрено заявление у нас о компенсации на оплату коммунальных услуг», — говорит в видеоролике Алена Баранцева. Также в видеоролике говорится и о другой помощи жене мобилизованного. Которую, в частности, оказывают и волонтеры. Они убирают снег во дворе дома и колют ей дрова. На связи с Аленой социальные службы региона, которые консультируют женщину по вопросам помощи. Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. На них оказывают психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине, заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По его словам, женам и матерям мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных, разжигая сомнения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...