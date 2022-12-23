В Нягани прошли похороны младшего сержанта Константина Зайкина, погибшего в боях за освобождение Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в социальной сети «ВКонтакте».
«В боях за освобождение Артемовска погиб житель Нягани Константин Зайкин. Герой посмертно награжден орденом Мужества, награду уже вручили семье», — сообщает пресс-служба правительства.
Константин Зайкин погиб при наступлении на Бахмут от минно-взрывной травмы, ему было 28 лет. По решению семьи, похороны прошли в Нягани.
Ранее URA.RU сообщило, что в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из ХМАО Эдуард Садыков. Житель Советского района принимал участие в СВО в должности помощника гранатометчика.
Решение о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из целей СВО называлась защита жителей Донбасса.
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