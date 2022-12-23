23 декабря 2022

В ХМАО простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Фото

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, гроб
При выполнении боевой задачи по освобождению Донбасса погиб житель Нягани Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Нягани прошли похороны младшего сержанта Константина Зайкина, погибшего в боях за освобождение Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«В боях за освобождение Артемовска погиб житель Нягани Константин Зайкин. Герой посмертно награжден орденом Мужества, награду уже вручили семье», — сообщает пресс-служба правительства.

Константин Зайкин погиб при наступлении на Бахмут от минно-взрывной травмы, ему было 28 лет. По решению семьи, похороны прошли в Нягани.

Ранее URA.RU сообщило, что в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из ХМАО Эдуард Садыков. Житель Советского района принимал участие в СВО в должности помощника гранатометчика.

Решение о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из целей СВО называлась защита жителей Донбасса.

Погибший на Украине Константин Зайкин
Фото:

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В Нягани прошли похороны младшего сержанта Константина Зайкина, погибшего в боях за освобождение Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в социальной сети «ВКонтакте». «В боях за освобождение Артемовска погиб житель Нягани Константин Зайкин. Герой посмертно награжден орденом Мужества, награду уже вручили семье», — сообщает пресс-служба правительства. Константин Зайкин погиб при наступлении на Бахмут от минно-взрывной травмы, ему было 28 лет. По решению семьи, похороны прошли в Нягани. Ранее URA.RU сообщило, что в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из ХМАО Эдуард Садыков. Житель Советского района принимал участие в СВО в должности помощника гранатометчика. Решение о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из целей СВО называлась защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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