В ХМАО простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Фото

24 декабря 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

При выполнении боевой задачи по освобождению Донбасса погиб житель Нягани Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нягани прошли похороны младшего сержанта Константина Зайкина, погибшего в боях за освобождение Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в социальной сети «ВКонтакте». «В боях за освобождение Артемовска погиб житель Нягани Константин Зайкин. Герой посмертно награжден орденом Мужества, награду уже вручили семье», — сообщает пресс-служба правительства. Константин Зайкин погиб при наступлении на Бахмут от минно-взрывной травмы, ему было 28 лет. По решению семьи, похороны прошли в Нягани. Ранее URA.RU сообщило, что в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из ХМАО Эдуард Садыков. Житель Советского района принимал участие в СВО в должности помощника гранатометчика. Решение о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из целей СВО называлась защита жителей Донбасса. Погибший на Украине Константин Зайкин Фото: группа «Югра», Вк

В Нягани прошли похороны младшего сержанта Константина Зайкина, погибшего в боях за освобождение Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в социальной сети «ВКонтакте». «В боях за освобождение Артемовска погиб житель Нягани Константин Зайкин. Герой посмертно награжден орденом Мужества, награду уже вручили семье», — сообщает пресс-служба правительства. Константин Зайкин погиб при наступлении на Бахмут от минно-взрывной травмы, ему было 28 лет. По решению семьи, похороны прошли в Нягани. Ранее URA.RU сообщило, что в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из ХМАО Эдуард Садыков. Житель Советского района принимал участие в СВО в должности помощника гранатометчика. Решение о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из целей СВО называлась защита жителей Донбасса.