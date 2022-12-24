Дипломат США: спецоперация на Украине «перевернула» всю мировую политику

24 декабря 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине влияет на ситуацию в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине изменила политику в мире на долгие годы. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. «Конфликт России и Украины стал геополитическим землетрясением, перевернувшим всю шахматную доску мировой политики», — сказал в интервью Buisiness Insider Даалдер. Этот конфликт продолжит формировать мир в этом году и долгое время после его завершения, отмечает издание. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, конфликт закончится мирными переговорами. Журнал The American Conservative писал, что на Украине победит финансовая аристократия, так как восстановление страны дорого обойдется, и поэтому рядом с Киевом будут те, кто захочет распространить свое влияние. В Кремле заявляли, что у Украины есть все возможности для окончания конфликта, передает «Национальная служба новостей».

Спецоперация на Украине изменила политику в мире на долгие годы. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. «Конфликт России и Украины стал геополитическим землетрясением, перевернувшим всю шахматную доску мировой политики», — сказал в интервью Buisiness Insider Даалдер. Этот конфликт продолжит формировать мир в этом году и долгое время после его завершения, отмечает издание. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, конфликт закончится мирными переговорами. Журнал The American Conservative писал, что на Украине победит финансовая аристократия, так как восстановление страны дорого обойдется, и поэтому рядом с Киевом будут те, кто захочет распространить свое влияние. В Кремле заявляли, что у Украины есть все возможности для окончания конфликта, передает «Национальная служба новостей».