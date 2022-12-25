Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) прилетел в Екатеринбург. Ранее он анонсировал эту поездку. У себя в telegram-канале Венедиктов выложил фотографию на фоне Ельцин Центра.
«Доехал», — написал Алексей Венедиктов и прикрепил фотографию на фоне Ельцин Центра. В ноябре журналист рассказывал, что планирует прилететь в Екатеринбург, чтобы встретиться с бывшим мэром города Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ).
«Я хотел к тебе, Женя, в воскресенье приехать, но у меня не получилось, к сожалению. Но я тебе обещаю, что в декабре буду у тебя и мы отпразднуем мой день рождения», — сказал тогда Венедиктов.
Евгений Ройзман является подозреваемым по делу о дискредитации армии РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ (дискредитация армии). Сотрудники полиции и СК проводили обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где забрали несколько мешков вещдоков. Экс-мэру до вынесения приговора запретили посещать публичные мероприятия и общаться с посторонними без разрешения следователя.
Журналист выложил фотографию на фоне Ельцин Центра
Фото: telegram-канал Алексея Венедиктова
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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) прилетел в Екатеринбург. Ранее он анонсировал эту поездку. У себя в telegram-канале Венедиктов выложил фотографию на фоне Ельцин Центра. «Доехал», — написал Алексей Венедиктов и прикрепил фотографию на фоне Ельцин Центра. В ноябре журналист рассказывал, что планирует прилететь в Екатеринбург, чтобы встретиться с бывшим мэром города Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ). «Я хотел к тебе, Женя, в воскресенье приехать, но у меня не получилось, к сожалению. Но я тебе обещаю, что в декабре буду у тебя и мы отпразднуем мой день рождения», — сказал тогда Венедиктов. Евгений Ройзман является подозреваемым по делу о дискредитации армии РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ (дискредитация армии). Сотрудники полиции и СК проводили обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где забрали несколько мешков вещдоков. Экс-мэру до вынесения приговора запретили посещать публичные мероприятия и общаться с посторонними без разрешения следователя.