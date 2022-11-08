08 ноября 2022

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман, судимый за дискредитацию армии, попросил помощи в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгению Ройзману запретили общаться с посторонними без разрешения представителя власти Фото:

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлия Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за дела о дискредитации бывшим политиком армии РФ. Об этом юрист сообщила URA.RU.

«Жалобу в ЕСПЧ в интересах Евгения Вадимовича уже подали. Это касается дело о дискредитации армии», — рассказала Федотова.

Ройзману грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ (дискредитация армии). Сотрудники полиции и СК проводили обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где забрали несколько мешков вещдоков. Экс-мэру до вынесения приговора запретили посещать публичные мероприятия и общаться с посторонними без разрешения следователя.

Предположительно, уголовное дело связано с высказываниями Ройзмана о спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин уточнял, что это необходимо для спасения жизней мирного населения республик.

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Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлия Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за дела о дискредитации бывшим политиком армии РФ. Об этом юрист сообщила URA.RU. «Жалобу в ЕСПЧ в интересах Евгения Вадимовича уже подали. Это касается дело о дискредитации армии», — рассказала Федотова. Ройзману грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ (дискредитация армии). Сотрудники полиции и СК проводили обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где забрали несколько мешков вещдоков. Экс-мэру до вынесения приговора запретили посещать публичные мероприятия и общаться с посторонними без разрешения следователя. Предположительно, уголовное дело связано с высказываниями Ройзмана о спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин уточнял, что это необходимо для спасения жизней мирного населения республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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