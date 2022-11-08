Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман, судимый за дискредитацию армии, попросил помощи в Европе

09 ноября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Евгению Ройзману запретили общаться с посторонними без разрешения представителя власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлия Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за дела о дискредитации бывшим политиком армии РФ. Об этом юрист сообщила URA.RU. «Жалобу в ЕСПЧ в интересах Евгения Вадимовича уже подали. Это касается дело о дискредитации армии», — рассказала Федотова. Ройзману грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ (дискредитация армии). Сотрудники полиции и СК проводили обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где забрали несколько мешков вещдоков. Экс-мэру до вынесения приговора запретили посещать публичные мероприятия и общаться с посторонними без разрешения следователя. Предположительно, уголовное дело связано с высказываниями Ройзмана о спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин уточнял, что это необходимо для спасения жизней мирного населения республик.

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлия Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за дела о дискредитации бывшим политиком армии РФ. Об этом юрист сообщила URA.RU. «Жалобу в ЕСПЧ в интересах Евгения Вадимовича уже подали. Это касается дело о дискредитации армии», — рассказала Федотова. Ройзману грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ (дискредитация армии). Сотрудники полиции и СК проводили обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где забрали несколько мешков вещдоков. Экс-мэру до вынесения приговора запретили посещать публичные мероприятия и общаться с посторонними без разрешения следователя. Предположительно, уголовное дело связано с высказываниями Ройзмана о спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин уточнял, что это необходимо для спасения жизней мирного населения республик.