Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев

26 декабря 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

В январе мэрия выставит на торги еще четыре недостроенных здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев, еще четыре объекта будет выставлено на аукцион в январе. Об этом 26 декабря мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «С начала года продано 11 недостроев, а всего с начала этой работы — 16. В январе пустят с молотка еще четыре», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, 20 декабря был продан недостроенный торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, расположенный по улице Братьев Кашириных. Недострой ушел с аукциона за 60 млн рублей.

Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев, еще четыре объекта будет выставлено на аукцион в январе. Об этом 26 декабря мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «С начала года продано 11 недостроев, а всего с начала этой работы — 16. В январе пустят с молотка еще четыре», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, 20 декабря был продан недостроенный торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, расположенный по улице Братьев Кашириных. Недострой ушел с аукциона за 60 млн рублей.