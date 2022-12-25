25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущие гостиницы к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, долгострой, недострой, улица свободы4
В январе мэрия выставит на торги еще четыре недостроенных здания Фото:

Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев, еще четыре объекта будет выставлено на аукцион в январе. Об этом 26 декабря мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«С начала года продано 11 недостроев, а всего с начала этой работы — 16. В январе пустят с молотка еще четыре», — сообщила Рыльская.

Также Рыльская отметила, 20 декабря был продан недостроенный торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, расположенный по улице Братьев Кашириных. Недострой ушел с аукциона за 60 млн рублей.

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Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев, еще четыре объекта будет выставлено на аукцион в январе. Об этом 26 декабря мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «С начала года продано 11 недостроев, а всего с начала этой работы — 16. В январе пустят с молотка еще четыре», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, 20 декабря был продан недостроенный торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, расположенный по улице Братьев Кашириных. Недострой ушел с аукциона за 60 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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