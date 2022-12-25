В январе мэрия выставит на торги еще четыре недостроенных здания
Мэрия Челябинска с начала года продала с торгов 11 недостроев, еще четыре объекта будет выставлено на аукцион в январе. Об этом 26 декабря мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«С начала года продано 11 недостроев, а всего с начала этой работы — 16. В январе пустят с молотка еще четыре», — сообщила Рыльская.
Также Рыльская отметила, 20 декабря был продан недостроенный торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, расположенный по улице Братьев Кашириных. Недострой ушел с аукциона за 60 млн рублей.
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