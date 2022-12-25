Объем ликвидируемой техники составил 10 кубометров
В Челябинске уничтожили партию компьютеров, которые были задействованы в подпольных игровых залах. Об этом URA.RU сообщили 26 декабря в пресс-службе управления судебных приставов по региону.
«Уничтожены 15 системных блоков, 15 мониторов, 14 оптических мышей и восемь электронных плат. Объем уничтоженного имущества составил 10 кубометров», — заявили URA.RU в пресс-службе УФССП.
В ведомстве отметили, что компьютеры были изъяты полицейскими в ходе рейдов по незаконным игровым залам. После поступления исполнительных документов приставы арестовывали оборудование и передавали его в Росимущество для уничтожения.
После ликвидации игрового оборудования составляется акт об его уничтожении
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