25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Челябинске уничтожили партию компьютеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, мониторы, компьютеры, игровой салон, игровой клуб, подпольный клуб, изъятие компьютеров
Объем ликвидируемой техники составил 10 кубометров Фото:

В Челябинске уничтожили партию компьютеров, которые были задействованы в подпольных игровых залах. Об этом URA.RU сообщили 26 декабря в пресс-службе управления судебных приставов по региону.

«Уничтожены 15 системных блоков, 15 мониторов, 14 оптических мышей и восемь электронных плат. Объем уничтоженного имущества составил 10 кубометров», — заявили URA.RU в пресс-службе УФССП.

В ведомстве отметили, что компьютеры были изъяты полицейскими в ходе рейдов по незаконным игровым залам. После поступления исполнительных документов приставы арестовывали оборудование и передавали его в Росимущество для уничтожения.

После ликвидации игрового оборудования составляется акт об его уничтожении
Фото:

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В Челябинске уничтожили партию компьютеров, которые были задействованы в подпольных игровых залах. Об этом URA.RU сообщили 26 декабря в пресс-службе управления судебных приставов по региону. «Уничтожены 15 системных блоков, 15 мониторов, 14 оптических мышей и восемь электронных плат. Объем уничтоженного имущества составил 10 кубометров», — заявили URA.RU в пресс-службе УФССП. В ведомстве отметили, что компьютеры были изъяты полицейскими в ходе рейдов по незаконным игровым залам. После поступления исполнительных документов приставы арестовывали оборудование и передавали его в Росимущество для уничтожения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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