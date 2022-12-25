Ночные температуры достигнут 30 градусов мороза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области после нескольких дней с нулевыми температурами вновь придут 30-градусные морозы. Об этом URA.RU сообщили в ЦГМС региона.

«В области продолжаются температурные скачки. Так в ночь на четверг, 29 декабря, температура в некоторых районах опустится до минус 30 градусов. Местами пройдет небольшой снег», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре.

Специалисты отмечают, что в областном центре похолодание придет постепенно. Температура начнет понижаться со вторника. При этом ветер будет неустойчивый от одного до шести метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о похолодании в начале недели. Несмотря на это, специалисты выразили уверенность, что 2023 год южноуральцы встретят с плюсовыми температурами.