25 декабря 2022

В Челябинской области нулевые температуры сменятся 30-градусными морозами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные температуры достигнут 30 градусов мороза Фото:

В Челябинской области после нескольких дней с нулевыми температурами вновь придут 30-градусные морозы. Об этом URA.RU сообщили в ЦГМС региона.

«В области продолжаются температурные скачки. Так в ночь на четверг, 29 декабря, температура в некоторых районах опустится до минус 30 градусов. Местами пройдет небольшой снег», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре.

Специалисты отмечают, что в областном центре похолодание придет постепенно. Температура начнет понижаться со вторника. При этом ветер будет неустойчивый от одного до шести метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о похолодании в начале недели. Несмотря на это, специалисты выразили уверенность, что 2023 год южноуральцы встретят с плюсовыми температурами.

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В Челябинской области после нескольких дней с нулевыми температурами вновь придут 30-градусные морозы. Об этом URA.RU сообщили в ЦГМС региона. «В области продолжаются температурные скачки. Так в ночь на четверг, 29 декабря, температура в некоторых районах опустится до минус 30 градусов. Местами пройдет небольшой снег», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре. Специалисты отмечают, что в областном центре похолодание придет постепенно. Температура начнет понижаться со вторника. При этом ветер будет неустойчивый от одного до шести метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали жителей области о похолодании в начале недели. Несмотря на это, специалисты выразили уверенность, что 2023 год южноуральцы встретят с плюсовыми температурами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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