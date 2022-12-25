25 декабря 2022

Демобилизованный 19-летний солдат станет политиком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное вручение грамот демобилизованным студентам. Комсомольское, ДНР, Демобилизация
Демобилизованный студент собирается продвигать молодежную политику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат Анатолий Юшко в 19 лет намерен стать политиком после демобилизации из зоны спецоперации. С 18 лет он находился на фронте и занимал место заместителя начальника штаба Первой Славянской бригады. Об этом молодой человек рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU в Екатеринбурге.

«Демобилизовали, потому что я студент. Буду восстанавливаться в Донецком национальном университете, на свой курс, к своим одногруппникам. В будущем планирую продвигать молодежную политику», — поделился с URA.RU Анатолий Юшко.

Молодой человек отметил, что мог забросить учебу и подписать контракт, но на основании демобилизации решил продолжить учиться. «Если нужно будет еще раз пойти на СВО, не проблема. Сейчас есть возможность продолжить обучение», — подытожил он.

Ранее агентство сообщало, что боец Первой Славянской бригады стал командиром в 19 лет. В самом начале он проявил себя в боях на Запорожском направлении.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Солдат Анатолий Юшко в 19 лет намерен стать политиком после демобилизации из зоны спецоперации. С 18 лет он находился на фронте и занимал место заместителя начальника штаба Первой Славянской бригады. Об этом молодой человек рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU в Екатеринбурге. «Демобилизовали, потому что я студент. Буду восстанавливаться в Донецком национальном университете, на свой курс, к своим одногруппникам. В будущем планирую продвигать молодежную политику», — поделился с URA.RU Анатолий Юшко. Молодой человек отметил, что мог забросить учебу и подписать контракт, но на основании демобилизации решил продолжить учиться. «Если нужно будет еще раз пойти на СВО, не проблема. Сейчас есть возможность продолжить обучение», — подытожил он. Ранее агентство сообщало, что боец Первой Славянской бригады стал командиром в 19 лет. В самом начале он проявил себя в боях на Запорожском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...