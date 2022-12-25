Демобилизованный 19-летний солдат станет политиком

Демобилизованный студент собирается продвигать молодежную политику Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдат Анатолий Юшко в 19 лет намерен стать политиком после демобилизации из зоны спецоперации. С 18 лет он находился на фронте и занимал место заместителя начальника штаба Первой Славянской бригады. Об этом молодой человек рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU в Екатеринбурге.

«Демобилизовали, потому что я студент. Буду восстанавливаться в Донецком национальном университете, на свой курс, к своим одногруппникам. В будущем планирую продвигать молодежную политику», — поделился с URA.RU Анатолий Юшко.

Молодой человек отметил, что мог забросить учебу и подписать контракт, но на основании демобилизации решил продолжить учиться. «Если нужно будет еще раз пойти на СВО, не проблема. Сейчас есть возможность продолжить обучение», — подытожил он.

Ранее агентство сообщало, что боец Первой Славянской бригады стал командиром в 19 лет. В самом начале он проявил себя в боях на Запорожском направлении.