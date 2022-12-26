26 декабря 2022

По зимним улицам Челябинска выгуливали гусей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страусиная ферма. Пермь, деревня, тележка, гуси
Челябинцы после видео захотели на Новый год печеного гуся Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска очевидцы сняли на видео двух гусей, которых выгуливал мужчина. Об этом сообщили в соцсетях.

«Приветствую! Сегодня на Комсомольской площади увидел такое…», — указал один из участников сообщества «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте», разместив видео гусей, переходивших дорогу.

В комментариях подписчики посоветовали надеть на гусей шлейки для обеспечения их безопасности и удивились тому, насколько дисциплинированно они идут по пешеходному переходу. Другие уточнили, что раньше гусей было больше и захотели запечь такую птицу на предстоящий Новый год.

Ранее челябинцы стали очевидцами выгула небольшого стада гусей в подземном переходе на остановке «Детский мир». Очевидцы выложили фотографии гуляющих по центру города птиц в соцсети.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Тракторозаводском районе Челябинска очевидцы сняли на видео двух гусей, которых выгуливал мужчина. Об этом сообщили в соцсетях. «Приветствую! Сегодня на Комсомольской площади увидел такое…», — указал один из участников сообщества «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте», разместив видео гусей, переходивших дорогу. В комментариях подписчики посоветовали надеть на гусей шлейки для обеспечения их безопасности и удивились тому, насколько дисциплинированно они идут по пешеходному переходу. Другие уточнили, что раньше гусей было больше и захотели запечь такую птицу на предстоящий Новый год. Ранее челябинцы стали очевидцами выгула небольшого стада гусей в подземном переходе на остановке «Детский мир». Очевидцы выложили фотографии гуляющих по центру города птиц в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...