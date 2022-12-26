По зимним улицам Челябинска выгуливали гусей. Видео

27 декабря 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Челябинцы после видео захотели на Новый год печеного гуся Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска очевидцы сняли на видео двух гусей, которых выгуливал мужчина. Об этом сообщили в соцсетях. «Приветствую! Сегодня на Комсомольской площади увидел такое…», — указал один из участников сообщества «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте», разместив видео гусей, переходивших дорогу. В комментариях подписчики посоветовали надеть на гусей шлейки для обеспечения их безопасности и удивились тому, насколько дисциплинированно они идут по пешеходному переходу. Другие уточнили, что раньше гусей было больше и захотели запечь такую птицу на предстоящий Новый год. Ранее челябинцы стали очевидцами выгула небольшого стада гусей в подземном переходе на остановке «Детский мир». Очевидцы выложили фотографии гуляющих по центру города птиц в соцсети.

В Тракторозаводском районе Челябинска очевидцы сняли на видео двух гусей, которых выгуливал мужчина. Об этом сообщили в соцсетях. «Приветствую! Сегодня на Комсомольской площади увидел такое…», — указал один из участников сообщества «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте», разместив видео гусей, переходивших дорогу. В комментариях подписчики посоветовали надеть на гусей шлейки для обеспечения их безопасности и удивились тому, насколько дисциплинированно они идут по пешеходному переходу. Другие уточнили, что раньше гусей было больше и захотели запечь такую птицу на предстоящий Новый год. Ранее челябинцы стали очевидцами выгула небольшого стада гусей в подземном переходе на остановке «Детский мир». Очевидцы выложили фотографии гуляющих по центру города птиц в соцсети.