В Челябинске отключат два светофора

В Челябинске 28 декабря отключат два светофора на северо-западе города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофора на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала. С 13:30 до окончания работ на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев», — сообщили URA.RU в городской администрации.
Водителей попросили быть внимательней при передвижении по городу. Следить за ситуацией на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в центре Челябинска отключили сразу четыре светофора. В комитете дорожного хозяйства города объяснили, что отключения производятся для проведения технических работ.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.