В Челябинске отключат два светофора

27 декабря 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Отключение связано с ремонтными работами Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 28 декабря отключат два светофора на северо-западе города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофора на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала. С 13:30 до окончания работ на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев», — сообщили URA.RU в городской администрации. Водителей попросили быть внимательней при передвижении по городу. Следить за ситуацией на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Ранее в центре Челябинска отключили сразу четыре светофора. В комитете дорожного хозяйства города объяснили, что отключения производятся для проведения технических работ.

В Челябинске 28 декабря отключат два светофора на северо-западе города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофора на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала. С 13:30 до окончания работ на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев», — сообщили URA.RU в городской администрации. Водителей попросили быть внимательней при передвижении по городу. Следить за ситуацией на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Ранее в центре Челябинска отключили сразу четыре светофора. В комитете дорожного хозяйства города объяснили, что отключения производятся для проведения технических работ.