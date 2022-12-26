26 декабря 2022

В Челябинске отключат два светофора

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
Отключение связано с ремонтными работами Фото:

В Челябинске 28 декабря отключат два светофора на северо-западе города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофора на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала. С 13:30 до окончания работ на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев», — сообщили URA.RU в городской администрации.

Водителей попросили быть внимательней при передвижении по городу. Следить за ситуацией на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в центре Челябинска отключили сразу четыре светофора. В комитете дорожного хозяйства города объяснили, что отключения производятся для проведения технических работ.

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В Челябинске 28 декабря отключат два светофора на северо-западе города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофора на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала. С 13:30 до окончания работ на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев», — сообщили URA.RU в городской администрации. Водителей попросили быть внимательней при передвижении по городу. Следить за ситуацией на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Ранее в центре Челябинска отключили сразу четыре светофора. В комитете дорожного хозяйства города объяснили, что отключения производятся для проведения технических работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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