В Новый год жителям следует учитывать прогнозы синоптиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новогоднюю ночь жителей Челябинска ожидают морозы. Такие прогнозы дают синоптики.

«В новогоднюю ночь, в субботу 31 декабря, в Челябинске ожидается до -24 градусов. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега, без сильного ветра с порывами до 4 метров в секунду», — сообщается на портале «Гисметео».

По прогнозам синоптиков 1 января также будет морозно, но солнечно. Днем температура воздуха опустится до -23 градусов, а ночью до -30 градусов.