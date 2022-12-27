27 декабря 2022

В новогоднюю ночь в Челябинске будет морозно. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новый год жителям следует учитывать прогнозы синоптиков Фото:

В новогоднюю ночь жителей Челябинска ожидают морозы. Такие прогнозы дают синоптики.

«В новогоднюю ночь, в субботу 31 декабря, в Челябинске ожидается до -24 градусов. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега, без сильного ветра с порывами до 4 метров в секунду», — сообщается на портале «Гисметео».

По прогнозам синоптиков 1 января также будет морозно, но солнечно. Днем температура воздуха опустится до -23 градусов, а ночью до -30 градусов.

Челябинск встретит 2023 год морозами

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В новогоднюю ночь жителей Челябинска ожидают морозы. Такие прогнозы дают синоптики. «В новогоднюю ночь, в субботу 31 декабря, в Челябинске ожидается до -24 градусов. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега, без сильного ветра с порывами до 4 метров в секунду», — сообщается на портале «Гисметео». По прогнозам синоптиков 1 января также будет морозно, но солнечно. Днем температура воздуха опустится до -23 градусов, а ночью до -30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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