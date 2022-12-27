Тюменские власти продлили режим повышенной готовности

Власти региона решили не отменять режим повышенной готовности по коронавирусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области до 1 февраля продлили режим повышенной готовности, связанный с распространением COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 февраля. Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре.

Ранее власти продляли режим повышенной готовности до 1 января 2023 года. Его ввели в Тюменской области в марте 2020 года.