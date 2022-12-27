27 декабря 2022

Тюменские власти продлили режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
Власти региона решили не отменять режим повышенной готовности по коронавирусу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области до 1 февраля продлили режим повышенной готовности, связанный с распространением COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 февраля. Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре.

Ранее власти продляли режим повышенной готовности до 1 января 2023 года. Его ввели в Тюменской области в марте 2020 года.

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В Тюменской области до 1 февраля продлили режим повышенной готовности, связанный с распространением COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 февраля. Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре. Ранее власти продляли режим повышенной готовности до 1 января 2023 года. Его ввели в Тюменской области в марте 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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