Большие ростовые куклы, сладости и интерактивные зоны — детям было среди чего выбирать на елке Фото: компания «Сима-ленд»

В компании «Сима-Ленд» для детей сотрудников устроили зимнее торжество — там провели елку с ярким театральным представлением, конкурсами и необычными гостями. Кадрами с новогоднего праздника c URA.RU поделились представители компании.

Елка прошла в главном офисе «Сима-ленда», где для детей подготовили обширную развлекательную программу. Ребят ожидали мастер-классы по созданию кокошника, открыток и росписи игрушек, механический динозавр, интерактивные зоны и аниматоры на ходулях. Также можно было сфотографироваться в огромном зимнем шаре и погладить аляскинских маламутов, а свои заветные желания детишки озвучивали Дедушке Морозу, который встречал ребят, сидя на волшебном троне.

Не забыли и о новогоднем столе — на выбор ребятам предложили капкейки, сладкую вату, конфеты, имбирные печенья и зефир. Всего на мероприятии побывало 1700 юных свердловчан.

Ранее меценат и бизнесмен Андрей Симановский вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым презентовал украшенную к Новому году школу №106. Во дворе вновь появился каток, в центре которого установили нарядную елку с гирляндой и световую инсталляцию.

Для детей подготовили новогоднюю постановку Фото: компания «Сима-ленд»

Ребят погрузили в предновогоднюю сказку Фото: компания «Сима-ленд»

На елке детей развлекали аниматоры в необычных костюмах Фото: компания «Сима-ленд»

На новогоднее торжество пришло более полутора тысяч детей сотрудников компании Фото: компания «Сима-ленд»