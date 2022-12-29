В Екатеринбурге устроили грандиозную елку с динозаврами и маламутами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие ростовые куклы, сладости и интерактивные зоны — детям было среди чего выбирать на елке Фото:

В компании «Сима-Ленд» для детей сотрудников устроили зимнее торжество — там провели елку с ярким театральным представлением, конкурсами и необычными гостями. Кадрами с новогоднего праздника c URA.RU поделились представители компании.

Елка прошла в главном офисе «Сима-ленда», где для детей подготовили обширную развлекательную программу. Ребят ожидали мастер-классы по созданию кокошника, открыток и росписи игрушек, механический динозавр, интерактивные зоны и аниматоры на ходулях. Также можно было сфотографироваться в огромном зимнем шаре и погладить аляскинских маламутов, а свои заветные желания детишки озвучивали Дедушке Морозу, который встречал ребят, сидя на волшебном троне.

Не забыли и о новогоднем столе — на выбор ребятам предложили капкейки, сладкую вату, конфеты, имбирные печенья и зефир. Всего на мероприятии побывало 1700 юных свердловчан.

Ранее меценат и бизнесмен Андрей Симановский вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым презентовал украшенную к Новому году школу №106. Во дворе вновь появился каток, в центре которого установили нарядную елку с гирляндой и световую инсталляцию.

Для детей подготовили новогоднюю постановку
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Ребят погрузили в предновогоднюю сказку
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На елке детей развлекали аниматоры в необычных костюмах
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На новогоднее торжество пришло более полутора тысяч детей сотрудников компании
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После представления пожелания детей принимал Дед Мороз
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В компании «Сима-Ленд» для детей сотрудников устроили зимнее торжество — там провели елку с ярким театральным представлением, конкурсами и необычными гостями. Кадрами с новогоднего праздника c URA.RU поделились представители компании. Елка прошла в главном офисе «Сима-ленда», где для детей подготовили обширную развлекательную программу. Ребят ожидали мастер-классы по созданию кокошника, открыток и росписи игрушек, механический динозавр, интерактивные зоны и аниматоры на ходулях. Также можно было сфотографироваться в огромном зимнем шаре и погладить аляскинских маламутов, а свои заветные желания детишки озвучивали Дедушке Морозу, который встречал ребят, сидя на волшебном троне. Не забыли и о новогоднем столе — на выбор ребятам предложили капкейки, сладкую вату, конфеты, имбирные печенья и зефир. Всего на мероприятии побывало 1700 юных свердловчан. Ранее меценат и бизнесмен Андрей Симановский вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым презентовал украшенную к Новому году школу №106. Во дворе вновь появился каток, в центре которого установили нарядную елку с гирляндой и световую инсталляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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